Ersatz für Hochbehälter fliegt ein In Zschepplitz sorgt künftig eine Kompaktanlage für die Trinkwasserversorgung. Die hat ein kleineres Fassungsvermögen.

Ein 130-Tonnen-Kran hebt die 33 Tonnen schwere Kompaktanlage für die Trinkwasserversorgung der Ortsteile Zschepplitz, Obergoseln und Strölla auf das Betonfundament. © Dietmar Thomas

In den Dienstag-Morgenstunden ist die Straße von Zschepplitz nach Zschörnewitz voll gesperrt. Ein 130-Tonnen-Kran nimmt die ganze Straßenbreite ein. Noch sind einige vorbereitende Arbeiten zu erledigen, bis die neue Kompaktanlage für die Trinkwasserversorgung gegen 9 Uhr an den Seilen hängt und auf das neu gebaute Betonfundament gesetzt wird. Das Teil ist 33 Tonnen schwer, ähnelt einem Bungalow, hat eine Breite von 3,20 Metern, eine Länge von 5,80 Metern und eine Höhe von 2,80 Metern.

Bei der Kompaktanlage handelt es sich um ein Fertigteilbauwerk, in dem sich bereits die Druckerhöhungsstation und der Vorhaltebehälter befinden. Der alte Hochbehälter aus dem Jahr 1930 wurde abgerissen. „Er entsprach nicht mehr dem Stand der Technik“, so der Gruppenleiter der Oewa Sven Gammisch. Außerdem sei der Behälter mit seinen 100 Kubikmetern Wasserspeicher zu groß gewesen. „Es bestand die Gefahr, dass das Wasser zu lange im Behälter bleibt“, so Gammisch. Deshalb habe man die Vorhaltemenge auf sieben Kubikmeter reduziert. Das reiche vollkommen aus. „

Der Wochenverbrauch der Anwohner in den Ortsteilen Zschepplitz, Obergoseln und Strölla, die von dieser Anlage aus mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Gärtitz versorgt werden, liegt bei 20 Kubikmetern“, sagt der Gruppenleiter. Es gibt für das Einzugsgebiet der Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft (DOWW) GmbH eine Trinkwasserkonzeption bis zum Jahr 2033. Anhand der aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Bevölkerung lege dieser den zu erwartenden Wasserbedarf sowie die Investitionen und den Rückbau von Anlagen fest, sagt Sven Gammisch.

Mit dem Aufstellen der Kompaktanlage ist das Vorhaben jedoch noch nicht abgeschlossen. Es müssen noch die Rohre umgebunden werden. „Das könnte zu einem kurzen Ausfall der Trinkwasserversorgung führen“, so Gammisch.

Sind die Leitungen angeschlossen und haben die Stadtwerke einen neuen Stromanschluss gelegt, ist die neue Kompaktanlage einsatzbereit. Dann kann auch das alte Gebäude, das noch daneben steht, abgerissen werden.

Die neue Anlage ist nach Angaben des Herstellers hochenergieeffizient, steuere den Druck und die Menge des Wassers selbst und habe einen geringeren Wartungsaufwand als der Hochbehälter. Notwendig ist die Druckerhöhungsanlage, damit auch zu den Verbrauchern, deren Wohnungen höher als die Anlage liegen, Wasser kommt. Die Kosten für den Abriss und das Aufstellen der Kompaktanlage liegen bei rund 80 000 Euro.

zur Startseite