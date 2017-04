Ersatz für gestohlene Fische angeboten Nach einem Diebstahl in Freital gibt es ein Angebot für die Opfer. Die Spender würden damit auch ein Problem loswerden.

Ein Dutzend Goldfische sind aus einem Gartenteich verschwunden. Die könnten nun schnell ersetzt werden. © picture alliance / dpa

Hilfe unter Fischfreunden: Nachdem am Osterwochenende an der Wilsdruffer Straße über ein Dutzend Goldfische aus einem Gartenteich gestohlen worden sind, wollen die Müllers aus Kleinopitz helfen. Das Ehepaar hatte über den ungewöhnlichen Diebstahl in der SZ gelesen und bietet den Bestohlenen nun ihre 15 Goldfische an. Diese leben mit noch ein paar anderen Exemplaren im Gartenteich der Müllers. Über die Wintermonate sind die Fische im Aquarium untergebracht. Die Pflege der Fische fällt dem Rentnerehepaar jedoch zunehmend schwer: „Darum schauen wir schon seit Längerem, wohin wir unsere Fische geben können“, sagt Gerd Müller. Vielleicht können die Müllers mit ihren Fischen über den Verlust helfen und gleichzeitig eine geeignete Bleibe für sie finden. (SZ/cb)

Kontakt zu den Müllers: Tel. 035203 2106

