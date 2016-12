Ersatz für 180 Jahre alte Blutbuche Für den Schlosspark Rammenau war es ein großer Verlust, als der Baum gefällt werden musste. Nun gibt es einen neuen. Eine Spende.

So mächtig war die gefällte Buche. © Steffen Unger

Es war ein trauriger Tag im Rammenauer Schloss, als im Juni die 180 Jahre alte Blutbuche im Park gefällt werden musste. Ein herber Verlust, denn der Baum gehörte noch zum Bestand, der unter dem einstigen Schlossbesitzer Johann Centurius von Hoffmannsegg zwischen 1826 und 1830 gepflanzt worden war. Ein Pilzbefall hatte den alten Riesen angreifbar gemacht und neigen lassen. Zu groß war die Gefahr, dass er im öffentlich zugänglichen Park umfällt. Dank einer Spende füllt sich die Lücke, die er hinterließ, am Montag wieder. „Wir pflanzen eine junge, vier Meter hohe Rotbuche am gleichen Standort“, so Schlossleiterin Ines Eschler. Gepflanzt wird wie früher: „Zu Zeiten von Hoffmannseggs pflanzte man junge Bäume grundsätzlich in dafür angelegten Erdhügelchen. Diese Tradition greifen wir in Abstimmung mit dem Denkmalschutz wieder auf. Die Wurzel der gefällten Buche wurde dafür ausgefräst und bietet nun dem neuen Baum Schutz vor Frost und Krankheiten. Dadurch kann der Originalstandort erhalten bleiben“, so Ines Eschler. Möglich macht diese Neupflanzung die Baumpatenschaft von Gunter Teich aus Bischofswerda. Der Architekt steht seit Jahrzehnten in Verbindung mit dem Schloss, in den 1960er-Jahren aufgrund von Sanierungsarbeiten und heute als Besucher. Die junge Blutbuche stammt aus den Leutersdorfer Baumschulen. (cm)

