Erreichtes wiegt den Stress auf Jürgen Kästner ist seit 20 Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde. Das feierte er jetzt mit Überraschungsgästen.

Jürgen Kästner wurde am Freitag von vielen Seiten zum Dienstjubiläum gratuliert. Kita-Leiterin Carola Klemm (links) hatte Verstärkung mitgebracht. © Matthias Schumann

Jürgen Kästner ist kein Mann von großen Worten. Der Bürgermeister von Großnaundorf hatte zu seinem runden Dienstjubiläum ein Frühstück für die Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofs vorbereitet. Es sollte ein kleines Dankeschön für deren Arbeit sein. Doch dann kamen doch noch viele weitere Freunde, Bekannte und auch Bürgermeister der Nachbarkommunen, die an das runde Jubiläum gedacht hatten. Die Kinder des Kindergartens sangen ein Ständchen, was den Verwaltungschef besonders freute, und sie brachten ein besonderes Geschenk mit.

Die Kinder hatten eine Ansicht des Ortes gebastelt und alles aufgezählt, was ihnen gefällt und was sie sich noch wünschen. „Die Aufstellung mit den Dingen, die ihnen gefielen, war länger“, sagt Jürgen Kästner. Und man hört ihm an, dass ihn das bei aller Bescheidenheit auch ein wenig freut und stolz macht.

Familie muss manchmal zurückstecken

Jürgen Kästner wurde im Herbst 1996 als Bürgermeister gewählt. Der Großnaundorfer kannte die Aufgaben damals bereits. Er war schon vor der Wiedervereinigung Bürgermeister in Großnaundorf und leitete die Geschicke der Gemeinde von 1982 bis 1990. Der Großnaundorfer erinnert sich zum Beispiel an den Umbau des Kindergartens am Rand der Gemeinde, der damals von vielen Leuten im Ort nach Feierabend erledigt wurde. 1996 war manches anders. Das Amt füllte Jürgen Kästner ehrenamtlich aus. Die Aufgaben, die sich stellten, waren manchmal stressig. „Doch wenn man dann sieht, was man erreicht hat, wiegt das manches wieder auf“, sagt er. Die Menschen zogen mit und manche Erfolge stellten sich ein. Die Familie musste so manches Mal zurückstecken. „Das war nicht immer ganz einfach“, sagt Kästner.

Der heute 67-Jährige machte trotzdem weiter. Zweimal wurde er wiedergewählt. Jetzt gibt es auch noch einige Aufgaben, die erledigt werden sollen. Die Sanierung der Turnhalle ist so ein Beispiel. Die nächste Wahl wäre 2017. Unabhängig davon klopft die Gemeinde die Bedingungen für eine Fusion mit Wachau und Lichtenberg ab. Den Abschluss soll eine Bürgerbefragung bilden. Jürgen Kästner weiß noch nicht, ob er im nächsten Jahr wieder zur Wahl antritt. „Es ist zu früh, etwas darüber zu sagen“, macht er deutlich. „Es wäre aber sicher schwer zu sagen: Ich räum jetzt das Feld.“

