Erpressungsversuch mit Pornovideo auf Facebook Eine Riesaerin setzt zwei Männer mit einem anstößigen Filmchen unter Druck. Alles, was sie damit will, ist ein Kasten Bier.

Für einen Erpressungsversuch sollte eine 21-Jährige 800 Euro Strafe zahlen. Doch die will erst das Beweisvideo sehen. © Sebastian Schultz

Die Geschichte wirkt skurril. Allerdings haben sich andere Menschen wegen so etwas schon das Leben genommen. Da dreht eine junge Riesaerin ein Video, in dem zwei Männer in der Wohnung der Frau offenbar Analsex haben. Anschließend versucht die Arbeitslose, einen der beiden „Darsteller“ mit dem Filmchen zu erpressen: Gibst du mir keinen Kasten Bier, lade ich das Video bei Facebook hoch!

So steht es zumindest in der Anklage. Die 21-Jährige, die am Freitag vor dem Riesaer Amtsgerichtsdirektor saß, vertritt eine andere Version. Ja, man habe sich im Juni 2016 in ihrer Wohnung zu dritt zum Fußballschauen getroffen. Ja, man habe gemeinsam Alkohol getrunken. Und ja, die beiden Männer hätten Analverkehr im Wohnzimmer gehabt. „Ich habe sie überrascht, als ich aus dem Bad kam“, sagt die Riesaerin, die erst kürzlich wegen des Wurfs einer Duftkerze vor Gericht stand.

Aber einen Film von dem Vorfall – nein, den habe sie nicht gedreht. „Das Video will ich sehen!“, sagt die Frau mit den rosa gefärbten Haaren Richtung Richter und Staatsanwältin. Kein Video, keine Erpressung – so einfach ist das aus ihrer Sicht. Deshalb war sie auch gegen den Strafbefehl in Einspruch gegangen: 800 Euro sollte sie für den Erpressungsversuch zahlen.

Und tatsächlich liegt dem Gericht kein solcher Streifen vor. Als die Polizei das Facebook-Konto der jungen Frau nach der Anzeige überprüft hatte, war dort nichts mehr zu finden. Zu dem Zeitpunkt hatten die Arbeitskollegen der beiden Männer das Video auf Facebook aber längst gesehen – glaubt man den Aussagen des einen Betroffenen. Er sei darauf auf Arbeit angesprochen worden. Selbst seine Mutter hätte das Filmchen bei Facebook gesehen. „Ich wollte, dass das gelöscht wird“, sagte der Mann bei der Polizei aus. Doch die Angeklagte habe das Video erst löschen wollen, wenn sie das geforderte Bier, einen Kasten Becks, erhalten habe. Davon will die Frau auf der Anklagebank nichts wissen: Wiederholt verlangt sie, erst das Filmchen zu sehen. So eins existiere nämlich überhaupt nicht.

Aufklärung bringen soll der zweite der Männer, der nun als Zeuge den Gerichtssaal betritt. Er schildert den Vorfall knapp: Er habe mit dem anderen Mann Analverkehr in der Wohnung der Frau gehabt, sie sei aus dem Bad gekommen und habe sie überrascht. Ein Video aber gebe es nicht.

Auffallend: Die Geschichte gleicht bis in die Wortwahl hinein der Version der Angeklagten. An andere Dinge allerdings kann der Mann sich nach einem Dreivierteljahr nicht erinnern: Er weiß nicht mehr, warum man überhaupt in der Wohnung der Frau war, wer Fußball gespielt habe, wie viel man getrunken habe. „Ich weeß nischt mehr.“ Die Frage der Staatsanwältin drängt sich auf: „Haben Sie vor der Verhandlung mit der Angeklagten über den Fall gesprochen?“ Nein – versichert der Zeuge. Doch – sagt die Schwester des Zeugen aus dem Zuschauerraum. Erst kurz vor der Verhandlung habe ihr Bruder ein verdächtiges Telefonat empfangen.

Richter Herbert Zapf findet das interessant und lässt sich vom Zeugen dessen Telefon aushändigen. Und er wird fündig: Genau 51 Minuten zuvor hatte die Angeklagte per Handy den Zeugen angerufen. Nun wird die Staatsanwältin zornig. „Ich kann Sie auch wegen der Anstiftung zur Falschaussage anklagen, dann droht Ihnen Gefängnis!“ Die Angeklagte bleibt trotzig. Der Richter argumentiert, dass die Kripo noch einmal nach dem Video suchen könne. „Facebook vergisst nichts!“ Und auch der Zeuge offenbart sich schließlich im Zwiegespräch mit dem Richter. Aber erst eine Rauchpause später ringt sich die Angeklagte durch – und nimmt den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Der Erpressungsversuch kostet sie damit 800 Euro.

