Erotikbücher zurück zum Besitzer Der neue Eigentümer des Wettiner Forsthauses in Weißig am Raschütz will sie loswerden.

Bei Aufräumarbeiten im ehemaligen Herrenhaus in Weißig am Raschütz sind mehrere Kisten mit erotischen Bildern gefunden worden. © Symbolbild/dpa

Bei Aufräumarbeiten im ehemaligen Herrenhaus in Weißig am Raschütz sind mehrere Kisten mit erotischen Bildern gefunden worden. Sie gehören dem früheren Besitzer des im Volksmund als Wettiner Forsthaus bekannten Gebäudes. Es handelt sich dabei um den Nürnberger Kunsthändler Mario Klinger, der sich zurzeit in Thailand aufhält. Er hatte im vergangenen Jahr das Forsthaus samt Grundstück an den Dresdner Statiker Dr. Marwan Hamdan verkauft. Der gebürtige Syrer, der seit 1984 in Dresden lebt, ist bekennender Moslem und möchte deshalb die Erotikbücher loswerden.

Der Fotograf Andreas Schmidt, der zehn Jahre im Wettiner Forsthaus lebte, kennt diese Bücher und ihren Wert. „Ich bin überrascht, dass Klinger sie liegen lassen hat.“, sagt er. Die ganz teuren Bildbände erotischer Kunst seien zwar nicht darunter, aber die meisten dieser Bücher würden immerhin 20 bis 70 Euro einbringen.

Klinger soll unterdessen Hamdan wegen der Erotikbücher angerufen haben. „Ich will sie mir nicht ansehen“, sagt der Moslem. So lange Klinger nicht in Deutschland ist, wolle er sie für ihn aufbewahren.

zur Startseite