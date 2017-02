Eröffnungstermin für die neue Bibliothek in Langebrück steht fest Leser sind zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Zuvor ist die Einrichtung zwei Wochen geschlossen.

Der Umzug der Langebrücker Bibliothek in das Bürgerhaus ist beschlossene Sache. Jetzt steht auch der Eröffnungstermin fest. © Willem Darrelmann

Schöner, größer und komfortabler: Die Langebrücker Bibliothek wird in diesem Jahr in neue Räume im Bürgerhaus ziehen. Das hatte der Leiter der Städtischen Bibliotheken Dresden, Arend Flemming, bereits angekündigt. Jetzt steht auch der Tag der Wiedereröffnung fest. Nach Angaben der derzeitigen Leiterin der Langebrücker Einrichtung Angela Habel wird sie am 9. Juni am neuen Standort zugänglich sein. „Am folgenden Tag, einem Sonnabend, planen wir einen Tag der offenen Tür“, sagt sie.

Der Termin ist bewusst so gelegt. Am gleichen Tag findet in Langebrück auch das Familienfest rund um das Bürgerhaus statt. Vor der Wiedereröffnung wird die Bibliothek für zwei Wochen geschlossen sein. „Diese Zeit brauchen wir, um alle Bücher, CDs und Spiele in die neuen Räume zu schaffen.“ Die Leser können sich auch auf neue Bücher freuen. „Vor allem Sachbücher beispielsweise über Computer- oder Fototechnik sind veraltet. Hier brauchen wir dringend Nachschub“, sagt Angela Habel. Sie hat deshalb bei der Ortschaft Geld für die Anschaffung neuer Medien beantragt. Der Ortschaftsrat muss dem Wunsch noch zustimmen.

Hochkarätige Lesung

Im neuen Haus wird es am 21. Juni gleich eine hochkarätig besetzte Lesung geben. Zu Gast ist der Autor Ralf Günther. Er wurde durch seine historischen Romane bekannt. In Langebrück wird er sein neues Buch vorstellen. Insgesamt sollen in der Langebrücker Einrichtung in diesem Jahr vier bis fünf öffentliche Veranstaltungen stattfinden.

Der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) freut sich auf die neue Bibliothek. Damit verbessern wir das Angebot im Ort, sagte er. Außerdem wird dadurch das Bürgerhaus weiter belebt. In den jetzigen Räumen an der Weißiger Straße sollen nach seinen Worten Ausstellungsräume eingerichtet werden. „Dort müssen zunächst die feuchten Stellen an den Wänden beseitigt werden, dann können hier Ausstellungsräume beispielsweise für die Ortsgeschichte entstehen. Das bietet sich an, denn ein Stockwerk höher hat ja die Chronikgruppe bereits jetzt ihre Räume.“

Mit dem Aufzug ins erste Geschoss

Im Bürgerhaus wird die Bibliothek Räume im ersten Geschoss beziehen. Besucher gelangen über einen Aufzug ins Obergeschoss. Für Rollstuhlfahrer muss die Rampe an den Eingangstreppen errichtet werden. 73 000 Euro soll der gesamte Umzug kosten. Davon werden unter anderem Wasserleitungen, Elektrotechnik, Telefon- und Computerkabel verlegt. Die neue Beleuchtung wird für Veranstaltungszwecke dimmbar sein. Für neue Möbel haben die Städtischen Bibliotheken noch einmal 35 000 Euro bezahlt.

Nach Angaben von Arend Flemming sind neue Tische, Stühle und Regale schon angeschafft. Auch die Technik in Langebrücks neuer Bücherei wird ausgetauscht. Bücher, Spiele, CDs und Filme werden mit einem Chip versehen. Bei der Ausleihe werden sie automatisch gescannt. Das ist weniger aufwendig für die Mitarbeiter. In Langebrück können mehr als 10 100 Bücher, Filme und CDs ausgeliehen werden. Darunter sind 2 800 Sach- und Fachbücher, 2 700 Romane sowie 3 100 Kinderbücher. Das Literaturangebot wird durch 650 CDs und 530 DVDs ergänzt. Die kostenlose Internetnutzung ist für eingetragene Benutzer möglich. Über die Homepage der Dresdner Bibliotheken können unter anderem Hörbücher, eBooks oder auch Zeitschriften in elektronischer Form ausgeliehen werden.

Neben dem Umzug in Langebrück hat die Stadtbibliothek noch einen weiteren Umzug zu bewerkstelligen. Die Hauptbibliothek zieht vom World Trade Center in den Kulturpalast. Ende April soll die Eröffnung an dem neuen Standort stattfinden.

