Ernüchternde Vorstellung Die Budissen verlieren in Schönberg und damit weiter an Boden im Abstiegskampf. Der Trainer kritisiert Einstellung seiner Schützlinge.

Bautzens Coach Reimund Linkert war enttäuscht von der müden Vorstellung seiner Kicker.

Fußball-Regionalliga. Die FSV Budissa Bautzen bleibt nach dem 0:2 (0:1) in Schönberg auswärts sieglos und sitzt mit nur acht von 42 möglichen Zählern im Tabellenkeller fest.

Cheftrainer Reimund Linkert lieferte auf der abschließenden Pressekonferenz einmal mehr ein druckreifes Fazit ab: „Wir reisen extra schon am Freitag an und bereiten unsere Spieler vor. Und dann wird angepfiffen und die Mannschaft macht überhaupt nicht den Eindruck, das umsetzen zu wollen, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Das war kein Abstiegskampf. Es fehlte an Leidenschaft, an Mut, dafür beschäftigen wir uns mit dem Schiedsrichter und mit Dingen, die nicht zum Fußball gehören.“ Ohne Zweifel traf Budissas Coach mit seinen Aussagen den Nagel auf den Kopf, nur stellt sich auch die Frage, wieso der 33-Jährige seine Spieler in der Vorbereitung auf dieses Sechs-Punkte-Spiel offensichtlich nicht erreicht hat. Die Schönberger hatten übrigens zuvor in acht Spielen nicht mehr gewonnen.

Im Vergleich zum tollen Pokalkampf gegen den Chemnitzer FC veränderte Linkert seine Startelf auf zwei Positionen. Für Marek Große rückte Stammkeeper Norman Wohlfeld wieder zwischen die Pfosten, für den gesperrten Tobias Heppner rückte Patrick Baudis in die Abwehrkette.

Die Bautzener legten eigentlich eine vielversprechende Startphase im Palmberg-Stadion hin, auch wenn der Trainer das später in seiner Spielanalyse völlig anders sah. Aber, die ersten 20 Minuten kontrollierten die Gäste durchaus das Geschehen und sorgten für erste verheißungsvolle Offensivaktionen durch Paul Milde und Maik Salweski. In Führung aber gingen die Gastgeber. Pavel Patka hatte Gordon Grotkopp gefoult und Routinier Anton Müller bei der Ausführung des Elfmeters Wohlfeld keine Abwehrchance gelassen (23.). Bis zur Pause blieb die Partie offen. Ein Kopfball von Josef Nemec (31.) ging vorbei, der Treffer von Maik Salewski (36.) fand wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung. Auf der Gegenseite hatten die Gäste aber auch Glück, dass Leon Dippert einen Kopfball nur haarscharf am Tor der Budissen vorbeisetzte (40.).

Die zweiten 45 Minute begannen für den Tabellen-Vorletzten mit einer Schrecksekunde. Fabian Istefo hatte das Leder ins Netz bugsiert, aber der Berliner Schiedsrichter Rasmus Jessen zum Glück ein vorausgegangenes Handspiel gepfiffen. Budissa kam 120 Sekunden später erstmals nach dem Seitentausch in die gefährliche Zone, aber nach Mildes Freistoß köpfte Innenverteidiger Christoph Klippel den Ball neben das Tor.

In der 67. Minute hatte die Begegnung ohne Zweifel ihren Knackpunkt. Paul Milde, bester Budisse auf dem Platz, musste verletzungsbedingt vom Feld. Kurz danach entschieden die Schönberger das Spiel. Marcel Rausch setzte Istefo perfekt in Szene und der 23-Jährige „netzte“ zum 2:0 für die Hausherren ein (72.). Danach passierte nicht mehr viel. Schönberg feierte einen verdienten Sieg, ohne zu glänzen. Die Bautzener entwickelten zu wenig Durchschlagskraft und nach dem Ausscheiden von Milde lief nach vorn gar nichts mehr.

„Wer leidenschaftlicher spielt, ist immer einen Schritt weiter vorn und in der besseren Position, den Zweikampf zu gewinnen.“ Die Tugenden, die Reimund Linkert aufzählte, durften fast ausschließlich die Schönberger für sich verbuchen. Axel Rietentiet, Trainer der Hausherren, pflichtete seinem Kollegen bei: „Wir waren gieriger, das hat man in jeder Aktion gesehen. Es war kein schönes Fußballspiel, aber das hat sicher auch keiner erwartet. Unser Sieg war hochverdient, ich bin sehr glücklich.“

Ob es heute in Bautzen eine Krisensitzung gibt, war am Wochenende nicht zu erfahren. Vizepräsident Gernot Kliesch weilte gestern noch in Österreich. Er hatte dem Trainer bisher immer die Rückendeckung der Vereinsführung garantiert und die Mannschaft in die Pflicht genommen. Nur Punkte bringt das eben auch keine.

Budissa spielte mit: Wohlfeld – Kolan, Patka, Klippel, Baudis – Hoßmang, Pfanne – Milde (66. Hermann), J. Müller, Salewski (81. Barth) – Nemec.

