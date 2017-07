Erntestart lässt auf gute Erträge hoffen Die Agrargenossenschaft hat gestern die erste Gerste vom Feld geholt. Vor vier Wochen musste der Betrieb noch bangen. Doch der Regen hat geholfen.

Die Wintergerste kommt vom Halm. Ein paar Tage früher als sonst wird in Radeburg geerntet. © Arvid Müller

Montagmittag auf einem Feld an der Großdittmannsdorfer Straße in Berbisdorf. In Nachbarschaft des Radeburger Gewerbegebiets schiebt sich ein Mähdrescher durch die leicht im Wind schwankenden, goldgelben Halme. Die Agrargenossenschaft Radeburg ist gerade in die diesjährige Getreideernte gestartet.

Zuerst muss, wie immer, die Wintergeste vom Feld. Sie wächst hier auf 24 Hektar. „Insgesamt haben wir diesmal auf 300 Hektar Gerste angebaut“, sagt Heiko Hennersdorf, der Feldbauvorstand der Genossenschaft. Er hält einige Körner in der Hand und sieht sie sich prüfend an. Dann hebt der erfahrene Landwirt den Blick und – sieht entspannt aus. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Heiko Hennersdorf. „Die Körner sind groß und voll ausgebildet, obwohl das hier eher einer unserer schlechteren Standorte ist. Wir können das Getreide auf jeden Fall in den Verkauf geben.“ Wäre die Qualität nicht so gut, würde der Betrieb die Körner als Futter für seine Milchkühe behalten.

„Die Wintergerste scheint die Kultur zu sein, die die lange Trockenheit am besten weggesteckt hat.“ Der Landwirt ist froh, dass Menge und Qualität stimmen. Denn die Preise seien seit der letzten Ernte sukzessive nach unten gegangen. „Gut gehalten haben sich eigentlich nur die für Roggen.“ Da auch die Milchpreise nach wie vor alles andere als berauschend sind, ist es wichtig, dass es im Feldbau möglichst keine großen Verluste gibt.

Vor vier Wochen sah es noch ganz danach aus. Zumindest beim Weizen. Da hatte Heiko Hennersdorf eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben. Vor allem auf den Kuppen und den Standorten mit leichten Böden, von denen es um Radeburg viele gibt, sah es so aus, als hätte das Getreide schon viel früher als sonst aufgehört zu wachsen. Doch die Natur zeigte wieder einmal, dass sie immer für eine Überraschung gut ist – im Guten wie im Schlechten.

„Der Regen kam nach der langen Hitze und Trockenheit gerade noch zur rechten Zeit“, sagt Heiko Hennersdorf und klingt erleichtert. „Durch die Feuchtigkeit haben die Pflanzen noch einmal Dünger aufgenommen, sodass auch die Körner noch zugelegt haben.“ Und das nicht nur mengenmäßig, sondern auch qualitativ. „Ich denke, dass wir beim Weizen noch einen Eiweißgehalt von 13,5 bis 14 erreichen werden.“ Das wäre ein sehr guter Wert.

Glück hatte die Agrargenossenschaft Radeburg auch bei den Unwettern der vergangenen Wochen. Während anderenorts Sturm, Starkregen und Hagel für große Schäden sorgten, blieben die Felder der Radeburger verschont. „Auch wenn wir eine Hagelversicherung haben: Wer sieht schon gern seine Arbeit im Dreck liegen“, sagt Heiko Hennersdorf.

Während das Wachstum der Maispflanzen dank des Regens und der Wärme geradezu explodiert, möchte sich der Feldbauvorstand beim Raps noch auf keine Prognose festlegen. „Menge und vor allem Ölgehalt lassen sich erst einschätzen, wenn die Pflanzen durch den Drescher sind.“

Nach dem Auftakt mit einem Mähdrescher sollen ab Dienstag vier der hochmodernen Erntemaschinen zum Einsatz kommen. „Und wenn es nicht regnet, werden wir auch gleich Stroh pressen.“ Sind die 24 Hektar abgeerntet, wird die Flotte auf die nächste Fläche umgesetzt – zwischen Radeburg und Rödern. In der Regel ernten die Radeburger auf ihren Böden 45 bis 50 Dezitonnen Gerste je Hektar. Der Erntestart lässt auf Erträge an der Obergrenze hoffen.

