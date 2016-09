Erntedankfest mit Traktor-Parade In Gottschdorf ist am Wochenende eine Menge los.

Mit Traktoren und Muskelkraft kennt man sich aus in Gottschdorf - wie unser Archivfoto beweist. © Matthias Schumann

Die Gottschdorfer feiern am Wochenende ihr traditionelles Erntedankfest. Ein Höhepunkt davon ist der Umzug, bei dem am Sonnabend ab 13 Uhr Traktoren durch den Ort rollen. Jeder teilnehmende Fahrer erhält ein Freigetränk. Das Fest beginnt aber bereits am Freitag, 18 Uhr, mit einer zünftigen Bierprobe und Tanz für Jung und Alt. Der Sonnabend steht ab 10 Uhr ganz im Zeichen der Familie. Das fast schon legendäre Gottschdorfer Bilderrätsel, verschiedene Geschicklichkeitsspiele, Kuhmelken und Hufeisenwerfen dürfen dabei nicht fehlen. Selbst gemachter Kuchen und Kaffee warten auf die Besucher nach der Traktorparade. Und am Sonnabend-Abend laden die Organisatoren wieder zum Tanz ein, um das Fest ausklingen zu lassen. Der Brunnenfestverein hat viel vorbereitet. (SZ)

