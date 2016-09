Ernte gut, Preise mies

Und dreimal darf man raten, wie sich die Situation nach der Einführung von CETA,TTIP,TISA usw. zuspitzen wird. Wer als Bauer,Steuerzähler,Transferleistungsempfänger, Mittelständler am Samstag in Leipzig nicht zur Campact-Demonstration mitgeht, handelt verantwortungslos! Die Bauern haben auch erst geprollt und geglaubt mit ihrer Arbeit im schrankenlosen Wettbewerb der entfesselten Weltmärkte bessere Gewinne zu realsieren, als in einem austarierten Ausgleichzahlungssystem mit Berechenbarkeit. Wer aus den Fehlern und Günstlingsprotektionen weniger nicht gelernt hat, hat wohl den Ruin verdient. Außerdem heben die Konzerne die genetische Unversehrtheit der Menschen, Tiere,Pflanzen auf und legen dank der hochkorrupten Wissenschaft und Politik die Risiken selbst fest!! Laßt Euch das nicht bieten!