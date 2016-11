Ernte bis in den Dezember Boris Kunert pflückt auf den Feldern bei Stolpen Safranblüten. Die Köstlichkeiten daraus macht er selbst.

Boris Kunert weiß um den Schatz in seinen Händen und auf seinen Feldern. Die roten Blütennaben der Krokuspflanzen sind die begehrten Safran-Fäden. Von Oktober bis etwa Dezember blühen die Pflanzen. Fotos: Dirk Zschiedrich (3)

Safran gibt den Köstlichkeiten den richtigen Pfiff.

Getrocknete Blüten werden gern als Dekoration auf Speisen verwendet.

Ein Traum von Hunderten lila Krokusblüten mit drei roten Fäden in der Mitte, so könnte es auf den Feldern von Saxen Safran eigentlich aussehen. Doch es bleibt vorerst ein Traum. Safran-Spezialist Boris Kunert konnte zwar Ende September einen frühen Erntebeginn seiner Safranblüten auf den Feldern rund um Stolpen verkünden. Doch inzwischen spielt die Natur nicht mehr mit. „Es ist mal so, mal so. Ich hätte auch mehr Blüten erwartet“, sagt er bei der Inspektion seines Feldes in Lauterbach. Mit einer ihm eigenen Gelassenheit schreitet er mit einem weißen Eimerchen in der Hand die Furchen ab, bückt sich hier und da. Mehr als 40 Blüten wird er an diesem Tag nicht ernten. Aber auch ohne die Preise von Safran sofort im Kopf zu haben, merkt man, sie müssen ziemlich hoch sein.

Die Arbeit ist mühselig, lohnt sich am Ende aber trotzdem. Denn nach mehreren Jahren „Safranerie“ kann Boris Kunert, der ehemalige Auslandsjournalist, davon leben. In diesen Wochen heißt es erst einmal Blüten pflücken, und zwar alle, ob voll aufgeblüht oder noch etwas geschlossen. Letztere sind besser, bereiten aber auch mehr Arbeit, da sie erst geöffnet werden müssen, bevor die zarten Fäden gezogen werden können. Immer wieder bücken, köpfen und ab in das Eimerchen. Manchmal sind es 30, mal 100. Es habe auch schon Zeiten gegeben, da musste er tausend Blüten auf einmal ernten. So richtig sei er noch nicht dahinter gekommen, woran das liege. Auf jeden Fall hat er den Beweis erbracht, dass es möglich ist, in hiesigen Gefilden Safran anzubauen, so wie vor 500 Jahren. Denn bis ins 16. Jahrhundert war der Safrananbau in Sachsen weit verbreitet. Heute ist Boris Kunert die Ausnahme.

Mit dem Klima kommt die Pflanze offenbar gut zurecht. Da hatte Kunert am Anfang Bedenken. Doch in Gesprächen mit Safranexperten aus dem Iran, eines der Hauptanbaugebiete, wurde ihm schnell klar, dort gibt es ebenfalls große Temperaturunterschiede. Etwa zwei Millionen Knollen hat er in seinen Feldern an die 20 Zentimeter tief vergraben. Diese verfünffachen sich im Laufe der Zeit. Im nächsten Jahr wird er wohl viele ausgraben und seine Anbaufläche vergrößern. „Wir brauchen weder Dünger noch Pestizide“, sagt er. Also alles rein biologisch.

Die herbe, leicht scharfe Note des Safrans verleiht Köstlichkeiten wie Fruchtaufstrichen und Limoncello-Likör den besonderen Geschmack. Er hat aber auch Safran-Reis oder Safran-Meersalz im Angebot, und natürlich gibt es auch die begehrten Safranfäden im Reagenzglas. Mit den Produkten ist er auf vielen Märkten unterwegs. Allerdings muss er viel erklären, da manche kaum glauben wollen, dass es Safran aus Sachsen ist. Und der hat seinen Preis. Das Gramm Safran kostet zwischen 30 und 50 Euro. Nicht umsonst ist Safran das Gold unter den Gewürzen.

Boris Kunert verkauft seine Produkte auch in zwei Geschäften in Dresden. Und an die Spitzenköche in Schloss Wackerbarth und Schmidts Restaurant. Zudem vertreibt er seine Produkte über das Internet. Mehr ginge nicht.

Verarbeitet wird der Safran noch in seiner eigenen Küche. Das darf er, weil er die hygienischen Bestimmungen einhält. Doch angesichts der vielen Kostbarkeiten, die er herstellt, wäre eine größere Küche in der Nähe ganz praktisch. Noch dazu, weil er seinen Lebensmittelpunkt von Dresden nach Lauterbach verlegen will.

Inzwischen füllt sich der Boden des Eimers mit den lila Krokusblüten. Hat er keine Angst, dass ihm Diebe zuvorkommen? Nein, die habe er nicht. Die Felder stehen immer unter Beobachtung. Und: Wer macht sich schon die Mühe, an die 300 Blüten zu sammeln. So viele benötigt man, um ein Gramm Safran zu erhalten. Boris Kunert hat ganz andere Feinde: Mäuse. Die fressen die Knollen nicht, aber sie verschleppen sie. Und dann kann es sein, dass Krokusse ganz woanders blühen, nur nicht auf dem dafür vorgesehenen Feld.

www.saxen-safran.de, www.kauf-lokal-sachsen.de

