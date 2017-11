Ernsthafte Konkurrentin Denise Herrmann hat sich die Olympia-Teilnahme selbst schwieriger gemacht – mit ihrem Wechsel zum Biathlon.

Strahlende Siegerin: Denise Herrmann kann auch schießen. Foto: dpa © dpa

Mit dem Erfolg wächst bekanntlich der Anspruch. Der Weltcup? Soll für Denise Herrmann daher nur eine Zwischenstation sein. „Mein großes Ziel sind die Olympischen Spiele“, sagt die ehemalige Langläuferin, „aber ich weiß, dass das bei diesem tollen Team nicht einfach wird.“ Denn Herrmann ist mittlerweile Biathletin, eine ziemlich gute sogar. Während ihre Qualifikation für die Winterspiele in Pyeongchang, die am 9. Februar beginnen, bei den Langläufern wohl nur Formsache wäre, muss sie bei den Skijägern kämpfen. Sechs, vielleicht sogar sieben Athletinnen bewerben sich im Weltcup um die Nominierung für die fünf Olympia-Plätze.

Und die 28 Jahre alte Erzgebirgerin scheint zu einer ernst zu nehmenden Konkurrentin heranzuwachsen, nicht zuletzt wegen ihres Formanstieges in den vergangenen Wochen. „Denise ist angekommen. Sie hat sehr gutes Laufpotenzial, ihr Material im Frühjahr angepasst und jetzt mit viel Fleiß auch in der Schießtechnik einen Sprung gemacht“, sagte Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig – und räumte ein: „Im September waren wir noch nicht sicher.“

Dabei hatte Herrmann bei den deutschen Meisterschaften alle Einzel-Titel errungen. Zudem erhielt die Sportsoldatin, die nach dem Wechsel zum Biathlon im eigenen Keller Trockenübungen absolviert hatte, ihren ersten eigenen Gewehrschaft. Der soll zu mehr Stabilität im Anschlag verhelfen – kann aber die Ausreißer nach unten (noch) nicht verhindern. In der Vorwoche landete Herrmann nach sechs Schießfehlern im Sprint beim zweitklassigen IBU-Cup nur auf Rang 44., zwei Tage später triumphierte sie.

„Wie stabil ich wirklich bin, davon lasse ich mich mal selbst überraschen. Aber ich weiß, dass es im Sport und vor allem beim Biathlon immer wieder Rückschläge geben wird“, sagte Herrmann. Den Wechsel hat sie jedenfalls „auf gar keinen Fall“ bereut, auch im zweiten Jahr sei die neue Sportart „immer wieder neu und total spannend“. Und der Start in Östersund ist nun eben nur der nächste logische Schritt in der Entwicklung, keinesfalls der letzte. „Einfach nur dabei sein, das bringt es ja auch nicht“, sagte Herrmann: „Ich will was erreichen.“ Und im Februar in Südkorea starten. (sid)

zur Startseite