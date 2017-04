Ernsthafte Interessenten für den „Engel“ Das Hotel am Bischofswerdaer Markt steht leer. Auf der Suche nach neuen Nutzern kommt die Stadt offenbar voran. Jeder bekommt das Objekt aber nicht.

Die Fassade des Hotels „Goldener Engel“ am Markt. Das große Haus steht seit Jahren leer. Früher gab es hier gut gebuchte Hotelzimmer, eine angesehene Gaststätte und eine beliebte Eisdiele. © Steffen Unger

Nach außen sichtbar tut sich am früheren Traditions-Familienbetrieb „Goldener Engel“ in Bischofswerda weiter gar nichts. Hinter den Kulissen offenbar schon. Wie Oberbürgermeister Holm Große auf Anfrage sagte, laufen seine und die Bemühungen verantwortlicher Mitarbeiter im Rathaus für die Vermarktung auf Hochtouren.

Aktuell soll es mehrere ernsthafte Interessenten geben, die Rede ist von bis zu vier. Einer habe sich inzwischen verabschiedet, dafür seien zwei dazu gekommen. Es werde an Konzepten gearbeitet. Dafür habe die Stadtverwaltung, die Eigentümer der Immobilie ist, Planungsunterlagen auf den neuesten Stand gebracht und zum Beispiel den Ist-Stand des Hauses digitalisieren lassen, so der OB. Das war als Projekt Fachleuten in Auftrag gegeben worden. „Geld für solche Sachen muss da sein. Das ist Wirtschaftsförderung“, so der OB. Mit den durch den Eigentümer zur Verfügung gestellten digitalisierten Unterlagen zum Objekt könnten Projektträger zielgenau an ihren Ideen arbeiten, ohne jeweils selbst die Vorarbeiten machen zu müssen.

Die Ansprüche der Stadt beim Verkauf sind hoch. „Wir brauchen keine Nutzung, die nach fünf Jahren wieder Schluss macht. Wir verkaufen deswegen nicht an den Erst-Besten und auch nicht an jemanden ohne tragendes Konzept“, sagt OB Große. Die Stadt will, dass ein wiedereröffneter „Engel“ so attraktiv ist, dass die Leute hierher immer wieder gern und zahlreich kommen. Inhaltlich und optisch will die Stadt mit diesem Objekt Maßstäbe für die Entwicklung der Innenstadt setzen. Der OB: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass das gelingt, aber es ist noch ein Stück Weg.

Entwicklung in Gang setzen

Für die Nutzung des „Goldenen Engel“ in der Zukunft gibt es verschiedene Ansätze. Dass wieder Gastronomie einzieht, ist wünschenswert. „Es muss natürlich nicht zwingend Gastronomie sein, aber es macht viel Sinn. Eine gute Gaststätte hier würde uns gut zu Gesicht stehen“, sagt der OB. Gekoppelt an eine Gastronomie-Nutzung ist Hotelbetrieb denkbar. Aber auch der Ausbau der Obergeschosse zu attraktiven Innenstadtwohnungen ist im Gespräch. In Kombination soll sich das Objekt rechnen.

Die Stadt Bischofswerda hatte sich noch unter Ex-OB Andreas Erler das über Jahrzehnte durch die Familie Reichmuth geführte, einst beste Haus am Platz für 52 000 Euro 2012 bei einer Zwangsversteigerung gesichert. Das Ziel war damals, die Neuausrichtung bestimmen zu können und nur Konzepte zuzulassen, die der Entwicklung der Stadt dienlich sind. Geplant war unter anderem die Zusammenlegung mit benachbarten Gebäuden zur Unterbringung zum Beispiel eines attraktiven großen Einkaufszentrums als Magneten. Von der großräumigen Nutzung im Erdgeschoss hat man sich verabschiedet. An der Idee, mit einem neu eröffneten, attraktiven „Engel“ Menschen in die Innenstadt zu ziehen, Maßstäbe für die weitere Entwicklung des Zentrums zu setzen und Bischofswerda damit insgesamt attraktiver zu machen, gibt es aber keine Abstriche. Ähnliche Effekte erwarte man durch die laufende Modernisierung und Erweiterung der Rossmann-Filiale am Altmarkt, so der OB.

