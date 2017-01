Erneuter Wasserrohrbruch Auf der Stolpener Straße in Bischofswerda musste eine Fahrspur gesperrt werden. Das kann jederzeit wieder passieren.

Mit Granitpflaster wurde das Loch nach dem ersten Rohrbruch geschlossen. Dahinter ist das Betonpflaster für die zweite havarierte Stelle zu sehen. © Rocci Klein

Ein gebrochenes Wasserrohr unter der Stolpener Straße führte dazu, dass zwischen Polizeikreuzung und Herrmannstraße eine Fahrspur übers Wochenende gesperrt werden musste. Nach der Reparatur sollte die Fahrspur am Montagnachmittag wieder freigegeben werden, sagte Klaus Riedel, Geschäftsführer der Wasserversorgung Bischofswerda GmbH, auf Anfrage. Erst vor drei Wochen hatte es an fast gleicher Stelle einen Wasserrohrbruch gegeben. Die Havarie jetzt war möglicherweise eine Folge der Tiefbauarbeiten von Anfang Januar, sagte Klaus Riedel. Eisengussleitungen, wie sie zum Teil noch unter der Stolpener Straße liegen, verlieren an Stabilität, sobald es Erdarbeiten gibt.

Weitere Havarien in diesem Bereich können nicht ausgeschlossen werden. Die Wasserleitung zwischen Polizeikreuzung und Süßmilchstraße stammt noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Dass bei den bisherigen zwei Rohrbrüchen Kunden der Wasserversorgung nicht betroffen waren, ist Zufall. Zwischen Polizeikreuzung und Herrmannstraße gibt es keine Hausanschlüsse. Ein paar Meter weiter in Richtung Süßmilchstraße sieht das anders aus: Das Haus der Volkssolidarität und das Wohnhaus Stolpener Straße 2 werden über die alte Leitung versorgt. Sollten sich die Rohrbrüche häufen, werde man dem Aufsichtsrat vorschlagen, die Leitung zu erneuern, sagte Klaus Riedel. Eine Leitung komplett auszutauschen, sei nur bei frostfreiem Wetter möglich. Bei der gegenwärtigen Witterung können Reparaturen nur punktuell erfolgen. (SZ)

