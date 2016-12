Erneuter Unfall in der Friedhofskurve Ein Autofahrer kommt an der Wilsdruffer Straße von der Fahrbahn ab - und landet mitten in einer Gärtnerei.

Das Auto rauschte durch den Zaun den Abhang herunter. © SZ

Freital. Wieder einmal hat es in der berüchtigten Friedhofskurve an der Wilsdruffer Straße gekracht. Am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr ist eine Autofahrerin, die in Richtung Freitaler Zentrum unterwegs war, von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Renault Clio durchbrach den Zaun einer benachbarten Gärtnerei und flog dort eine steile Böschung hinab. Der Wagen landete etwa fünf Meter unter dem Straßenniveau auf dem Dach. Die Fahrerin blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Am Vormittag wurde das Auto per Abschleppwagen geborgen. Genauere Angaben zur Schadenshöhe und zur Unfallursache konnte die Polizei nicht machen.

Obwohl ein großes Warnschild und mehrere Richtungspfeile auf die Gefahr hinweisen, passieren dort immer wieder Unfälle. Zuletzt kam im August kam eine 57-Jährige in der Kurve ebenfalls von links ab und fuhr durch den Maschendrahtzaun die Böschung hinab. Kurze Zeit später erwischte es einen 37-Jährigen. Er kam nach rechts ab, prallte gegen ein Geländer und stürzte die mehrere Meter tiefe Böschung hinab. Damit solche Unfälle nicht mehr passieren, wollte die AfD ein weiteres Warnschild hinzufügen. Es sollte Gelb leuchten, wenn Autofahrer eine bestimmte Geschwindigkeit überschreiten. Denn Raserei ist wohl der Grund für die meisten der Unfälle. Mit dem Antrag konnte sich die Fraktion aber nicht durchsetzen. Die Mehrheit der Stadträte lehnte den Vorschlag in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments ab.

Der Grund: Die Freitaler Stadtverwaltung untersucht die Kurve zurzeit noch einmal gründlich. Im Januar oder Februar sollen die Ergebnisse vorgestellt werden. Die meisten Stadträte wollten deswegen nicht schon jetzt Tatsachen schaffen und lieber die Ergebnisse der Untersuchung abwarten. Nach offizieller Lesart handelt es sich bei der Friedhofskurve übrigens nicht um einen Unfallschwerpunkt. Dies liegt daran, dass die Unfälle unterschiedlich verlaufen und sich zudem an verschiedenen Stellen in der Kurve ereignen. Wie die Polizeidirektion Dresden zuletzt sagte, ist die Kurve damit auch weiterhin kein Fall für die Unfallkommission. Das Gremium, in dem unter anderem die Polizei und das Straßenbauamt Mitglied sind, wertet Unfallhäufungen und gibt Empfehlungen, wie Unfallstellen sicherer werden können.

