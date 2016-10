Erneuter Schlag gegen Drogenszene In Zittau wurden vorige Woche Wohnungen wegen illegaler Substanzen durchsucht – nicht das erste Mal.

Nicht nur wie hier in Berlin hat die Polizei mit organisierter Kriminalität zu tun. Auch in Zittau gab es in jüngerer Zeit mehrere Einsätze gegen die lokale Drogenszene. Foto: dpa © dpa

Was für ein Schreck in der Morgenstunde: Früh kurz nach sechs klingelt es an der Haustür, Sekunden später dringen laute Geräusche aus dem Treppenhaus in die Wohnung, ein Sonderkommando der Polizei rennt zielgerichtet in die oberen Etagen. Die aufgeschreckte Nachbarin öffnet die Wohnungstür nur einen Spalt. „Sie können wieder schlafen gehen“, ruft ihr einer der Polizisten zu. Denn Ziel des morgendlichen Einsatzes ist nicht ihre Wohnung, sondern eine der darüber liegenden. Es besteht der Verdacht, dass hier mit Drogen gehandelt wird.

Wie Polizeisprecher Tobias Sprunk bestätigt, haben Kriminalpolizisten des Polizeireviers Zittau-Oberland mit Unterstützung des Zolls am 12. Oktober zwei Wohnungen und eine Werkstatt am Külzufer in Zittau durchsucht. Die Razzia sei im Zuge eines Ermittlungsverfahrens gegen zwei 30 und 31 Jahre alte Zittauer, wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, erfolgt, so der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz weiter. Bei der Durchsuchung haben die Ermittler mehrere Hundert Gramm Marihuana-Dolden und kleinere Mengen von weiteren Betäubungsmitteln sichergestellt. Darüber hinaus seien laut Polizei Utensilien, die zum Konsum und Handel mit Betäubungsmitteln Verwendung finden können, sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag beschlagnahmt worden.

Verdächtig kam die Situation den Nachbarn schon länger vor. Immer mal wieder hätten Fahrzeuge vor dem Haus gehalten, deren Insassen kurz mal oben waren und recht schnell wieder verschwanden.

Vonseiten der Polizei ist es nicht der erste Schlag gegen die hiesige Drogenszene. Erst vor wenigen Tagen hatte es einen ähnlichen Einsatz im Eckhaus Albertstraße/Neustadt gegeben. Hier hatten die Ermittler in den Wohnungen der Verdächtigen eine geringe Menge der Droge Crystal und ebenfalls Utensilien für den Verkauf und den Konsum von Betäubungsmitteln gefunden, wie Sprunk kurz darauf der SZ erklärte. Aufgrund der laufenden Ermittlungen hielt sich die Polizeidirektion mit näheren Informationen zu den Beschuldigten zurück. Nicht anders sieht es im Fall der Razzia am Külzufer aus. „Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Weitere Details können wir Ihnen aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitteilen“, so Sprunk.

Nach SZ-Informationen ist aber einer der beiden Verdächtigen wieder auf freiem Fuß. Der zweite Mann sitzt noch in Haft. Zumindest das bestätigt der Polizeisprecher: „Er verbüßt derzeit eine Ersatzfreiheitsstrafe in anderer Sache.“

Vor allem im Dreiländereck sind die Probleme mit Crystal Meth besonders groß. Denn die Billigdroge ist auf tschechischer Seite leicht zu bekommen. Die Zahl der Drogensüchtigen war in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, die stete Zunahme ist zuletzt ein bisschen abgebremst worden.

Die Polizei scheint dennoch den Kampf gegen die Drogenszene gerade zu verstärken. Erst vor gut sechs Wochen nahm die Kriminalpolizei zwei mutmaßliche Drogenschmuggler am Zittauer Bahnhof vorläufig fest. Bei der Durchsuchung stellten die Ermittler Crystal und mehrere Tausend Euro Bargeld sicher.

Die Mandaustadt ist dabei eine Art Schwerpunkt. Zwar gab es auch in anderen Gemeinden in den vergangenen Monaten und Jahren Durchsuchungen und Festnahmen, in Zittau häufen sich allerdings die Einsätze. Das Eckhaus Albertstraße/Neustadt ist bei einigen Zittauern schon vor der Razzia als Drogenhaus bekannt gewesen. Ähnliche Beschreibungen sind zwar von dem Wohnhaus am Külzufer nicht bekannt, der erste Einsatz dieser Art ist es nach SZ-Informationen dort allerdings nicht gewesen. Im Visier der Behörden muss das Haus wohl auch schon länger gestanden haben. Zumindest berichten Nachbarn, dass zweimal ein älterer Mann verdächtig vor dem Haus herumlief und auf das Gebäude geguckt hatte. Auf ein Wort

zur Startseite