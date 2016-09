Erneuter Kinderwagenbrand Mittwochfrüh eilten die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Klosterplatz in Görlitz.

Bild des verkohlten Kinderwagens im Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf dem Klosterplatz. © Danilo Dittrich

Görlitz. Am Mittwochmorgen, kurz nach sieben Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in ein Mehrfamilienhaus in Görlitz gerufen. Auf dem Klosterplatz hatten Unbekannte in einem Treppenhaus einen Kinderwagen angezündet.

Das Feuer wurde schnell gemeldet und konnte rechtzeitig gelöscht werden, sodass nur der Hausflur Schaden nahm. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Wie SZ berichtete, ist dies nicht der erste angesteckte Kinderwagen. Bereits im Dezember 2014 und im September 2016 wurden ganz ähnliche Fälle in Görlitz gemeldet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

