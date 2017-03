Erneuter Hilferuf für Spielplatz Seit sieben Jahren warten die Kinder auf neue Spielgeräte. Doch mit dem Standort ist der Bürgermeister nicht zufrieden.

Ortsvorsteher Michael Aniol gibt nicht auf: Auf dieser Wiese unweit des Reinsdorfer Pfarramtes sollen endlich Spielgeräte aufgebaut werden. Der Bedarf sei jetzt da und nicht erst in zehn Jahren. © André Braun

Jetzt übt der Ortschaftsrat verstärkt Druck aus: In Reinsdorf soll endlich ein neuer Spielplatz gebaut werden. Bereits seit sieben Jahren liegt das Vorhaben auf Eis. Immer wieder werden die Räte und vor allem die Kinder samt ihrer Eltern auf später vertröstet. Damit soll nun endlich Schluss sein. Deswegen hat der Ortschaftsratsvorsitzende Michael Aniol das Thema während der Einwohnerversammlung am Dienstagabend zur Sprache gebracht.

Einen Standort für die Spielgeräte haben sie längst im Blick: eine Wiese unweit der Dorfkirche. Sie ist reichlich 100 Quadratmeter groß – das hat er am Freitag beim Vororttermin mit dem DA ermittelt, indem er die Fläche abgeschritten ist. „Das hier ist die einzige Fläche im Ort, die in kommunalem Besitz ist“, sagt er.

Es gab schon einmal einen Spielplatz im Ort. Der befand sich allerdings auf privatem Grund und Boden. Es kam zum Zerwürfnis. Seitdem gibt es keine öffentliche Schaukel, kein Klettergerüst oder Ähnliches mehr.

„Das muss sich ändern. Im Ort leben so viele junge Familien mit kleinen Kindern. Wir brauchen den Spielplatz jetzt und nicht erst in zehn Jahren“, sagt er. Michael Aniol schätzt, dass allein in diesem Jahr zwischen zehn und 15 kleine Reinsdorfer eingeschult werden. Die sind noch längst nicht zu alt, um sich auf einem Spielplatz auszutoben.

Die Ansprüche seien auch gar nicht groß: Drei bis vier Geräte und Bänke reichen doch vollkommen zu“, meint der Ortsvorsteher. Und ein Zaun müsse her. Denn an die Wiese grenzt ein „Seitenarm“ des Dorfbaches. „Aber ein Zaun müsste wahrscheinlich ohnehin errichtet werden, egal, wo der Spielplatz ist“, so Aniol.

Der Standort habe zahlreiche Vorteile: Er liegt an einer Straße, auf der kaum Verkehr rollt. Er liegt im Ortskern: „Hier sind die Kirche und die Feuerwehr“, sagt Aniol. Außerdem liege die Wiese „an der Spaziergängerrunde“, ergänzt er. Zudem sei der Platz hochwassersicher.

„Wir haben uns als Ortschaftsräte wiederholt für diese Wiese ausgesprochen. Es gäbe zwar andere Grundstücke, die von der Lage her auch nicht schlecht wären. Diese sind allerdings in privatem Besitz“, so Michael Aniol. Während der Einwohnerversammlung hätten sich einige Reinsdorfer ebenfalls für diesen Standort für den Spielplatz starkgemacht. Die erste Wahl von Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) ist diese Wiese am Pfarramt nicht: „Dieser Standorte gefällt mir nicht“, sagte er am Dienstagabend, ohne die Gründe näher zu erläutern. Der Vorsitzende des Reinsdorfer Ortschaftsrates Michael Aniol sagte: „Steffen Ernst hat uns aber gesagt, wenn wir den Platz favorisieren, will er das in die Verwaltung mitnehmen und zu Diskussion stellen.“

