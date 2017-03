Erneuter Fall von Vogelgrippe Ein toter Schwan vom Olbasee war mit dem Geflügelpest-Virus infiziert. Wieder wird um Guttau ein Sperrbezirk eingerichtet.

In und um Guttau wurde wieder ein Sperrbezirk eingerichtet.

Vogelgrippe und kein Ende: Erneut ist bei einem toten Wildvogel im Kreis Bautzen das hochansteckende Geflügelpest-Virus H5N8 nachgewiesen worden. Am Mittwoch hat der Landkreis um die Fundstelle des toten Schwans am Olbasee bei Guttau eine drei Kilometer weite Sperrzone verfügt. Sie gilt drei Wochen lang. Ein weiterer Umkreis von 15 Kilometern wurde als Beobachtungsgebiet eingerichtet. Sowohl in der Sperrzone als auch im Beobachtungsgebiet muss das Hausgeflügel bis auf weiteres im Stall bleiben. Auch darf kein Geflügel aus den Restriktionszonen gebracht werden. Hunde und Katzen dürfen nicht frei umherlaufen.

Neben dem neuen Sperrbezirk um Guttau gelten im Landkreis noch immer drei weitere Sperrgebiete um den Bärwalder See, um Königswartha und Seifersdorf. Auswirkungen hat ebenfalls noch die Sperrzone um den Stausee Quitzdorf. Die Restriktionszonen nehmen noch immer weite Teile des Landkreises ein, in denen auch weiterhin die Stallpflicht gilt.

In allen anderen Gebieten ist die allgemeine Stallpflicht vorerst aufgehoben. Die Gefahr ist nach Einschätzung der Veterinärmediziner aus der Kreisverwaltung aber auch dort noch nicht endgültig gebannt. Weiterhin werden dem Landratsamt immer wieder Totfunde von Wildgeflügel gemeldet. (SZ/ju)

Die genauen Grenzen und die Dauer der Sperr- und Beobachtungsgebiete sind auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht: http://landkreis-bautzen.de/19830.html

