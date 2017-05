Erneuter Erfolg für Roßweiner Schüler Die Mannschaft heimst den Sieg beim Doblina Cup der Stadtwerke ein. Dafür darf sie den Profis zusehen.

Jubel bei der Mannschaft der Grundschule am Weinberg und ihren Betreuern. Die Roßweiner habenim Grunersportpark zum dritten Mal in Folge den Doblina Cup der Grundschulen gewonnen. © André Braun

Es war ein packendes Finale beim Doblina Cup zwischen der Grundschule am Weinberg Roßwein und der Grundschule Großbauchlitz. Die Roßweiner führten mit zwei Toren, da schossen die Großbauchlitzer den Ausgleich – um kurz vor Ende doch noch einen dritten Treffer zu kassieren. Die Roßweiner im Glück: Zum dritten Mal in Folge hatte sie das Turnier der Grundschulen gewonnen, dass jedes Jahr von den Stadtwerken ausgerichtet wird. In Roßwein werden die kleinen Sportler besonders gefördert. An der Schule gibt es eine Arbeitsgemeinschaft „Sport spezial“, sagte Sportlehrerin Rica Schuster. „Wir arbeiten sehr gut mit dem Roßweiner SV zusammen.“

Die Dritt- und Viertklässler nehmen nicht nur den Pokal der Gewinner mit nach Hause. Sie fahren in zwei Wochen zu einem Spiel von Dynamo Dresden. Die Zweitplatzierten aus der Grundschule Großbauchlitz können sich auf das Feriencamp von ML Sports freuen. Die Drittplatzierten von der Grundschule Mochau gewinnen eine Eisbombe. Insgesamt hatten sich dieses Mal neun Grundschulen der Region beteiligt. Alle Spieler bekamen Freikarten fürs Stadtbad. Außerdem wurden Sonderpreise verlost: Die Mannschaft der Döbelner Schlossbergschule darf ebenfalls eine Eisbombe verputzen. Und die Fußballer der Grundschule Am Holländer fahren mit nach Dresden zum Spiel von Dynamo.

Am 7. Juni wird die Roßweiner Mannschaft dann die Fahnen der Region beim Envia Cup hochhalten, der ebenfalls im Grunersportpark ausgetragen wird. Dazu reisen neun Mannschaften von Grundschulen aus dem Envia-Gebiet an.

zur Startseite