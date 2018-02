Erneuter Einbruch in der Kita Die Diebstahl-Serie in Zeithain geht weiter – dieses Mal werden Handys gestohlen und es gehen etliche Türen zu Bruch.

Symbolbild © Nicolas Armer / dpa

Zeithain. Die alten Schäden an den Türen in der Zeithainer Kindertagesstätte sind noch nicht mal vollständig beseitigt, da werden sie schon wieder aufgebrochen: Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zugang zur Kita auf der Schulgasse und richteten erneut großen Schaden an. Sie brachen die Eingangstür und mehrere Türen im Inneren des Gebäudes auf, durchsuchten die Räume und stahlen nach erster Einschätzung zwei Handys sowie einen CD-Player. Eine konkrete Schadenssumme kann die Gemeinde Zeithain noch nicht nennen, erklärte Bürgeramtsleiter Holger Koßwig, er sei aber nicht unerheblich. Der Betrieb der Kita war allerdings nicht gefährdet. Lediglich am Montagmorgen seien kurzzeitig zwei Gruppenräume für die kriminaltechnischen Untersuchungen der Polizei gesperrt gewesen.

Schutz durch Alarmanlagen

Der Einbruch ist Fortsetzung einer ganzen Serie von Einbrüchen und Vandalismusschäden, die Zeithain nun schon seit Monaten beschäftigt. Erst Mitte Januar wurde zuletzt auf dem Gelände von Grundschule und Kindergarten randaliert. Unter Verdacht, die Taten begangen zu haben, steht eine Gruppe Jugendlicher. Ob ein Zusammenhang zwischen den bisherigen Delikten und dem aktuellen Einbruch besteht, ist aber noch unklar. „Das wäre ein Blick in die Glaskugel“, so Riesas Revierleiter Hermann Braunger.

Beim Thema Vorbeugung setzt die Polizei vor allem auf Streifen. „Wir bestreifen nach Schwerpunkten. Allerdings war es in Zeithain in den letzten Tagen relativ ruhig“, erklärte Hermann Braunger. Er empfiehlt darüber hinaus einen sinnvollen Selbstschutz zum Beispiel in Form von Alarmanlagen. Darüber will und muss man nun auch in Zeithain nachdenken, sagte Holger Koßwig. Wenn auch widerwillig. „Es kann doch nicht normal sein, dass man so aufrüsten muss.“

