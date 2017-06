Erneuter Angriff aufs Döbelner Revier Zwei Jugendliche haben die Überwachungskamera beschädigt. Dieser Vorfall lief glimpflicher ab als der erste.

Die Überwachungskamera am Polizeirevier in Döbeln wurde von zwei Jugendlichen beschädigt. © André Braun

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist das Polizeirevier in Döbeln angegriffen worden. Ein lauter Knall hat einen Beamten des Reviers an der Burgstraße Dienstagnacht gegen 1 Uhr aufgeschreckt. „Auf der Suche nach dessen Ursprung wurde festgestellt, dass auf dem Gehweg eine zerborstene Flasche lag und eine Überwachungskamera am Revier teilweise aus der Verankerung gerissen war“, teilte Rafael Scholz, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Dienstag mit. Die Aufnahmen der Kamera zeigten zwei Männer, deren Beschreibung an die Kollegen im Stadtgebiet weitergegeben wurde.

Bei der Tatortbereichsfahndung konnten zwei alkoholisierte Jugendliche, 18 und 19 Jahre alt, festgestellt werden, auf die die Personenbeschreibung passte. „Die beiden deutschen Tatverdächtigen wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder aus der Dienststelle entlassen“, so Rafael Scholz. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zuletzt hatte ein Mann am 7. Mai im Revier randaliert (DA berichtete). Dabei ging unter anderem eine Fensterscheibe zu Bruch. Zudem war ein Beamter verletzt worden. (DA/sol)

zur Startseite