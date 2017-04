Erneute Wende bei Tempo 30? Nach einem Stadtratsbeschluss wurden in Freital zwei Schilder wieder aufgestellt. Das könnte sich nun Ende des Monats ändern.

Mal hin, mal her: In Freital gibt es Streit um 30er-Schilder. © Symbolbild: Steffen Füssel

Der Streit um die zwischenzeitlich abmontierten und dann wieder aufgestellten Tempo-30-Schilder an der Tharandter und an der Rabenauer Straße könnte in eine neue Runde gehen. Wie das Rathaus mitteilt, findet in der letzten Aprilwoche eine sogenannte Verkehrsschau statt. Daran nehmen Oberbürgermeister Uwe Rumberg, Vertreter des Stadtbauamtes, der Unteren Straßenverkehrsbehörde der Stadt Freital und des zuständigen Sächsischen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr teil. Dabei soll unter anderem geprüft werden, ob die Schilder nötig sind.

Die Stadt hatte die Schilder nach einer Verkehrsschau im vergangenen Herbst abmontiert. Der Grund: Zusätzlich zu den Tempo-Schildern sind die Gefahrenzeichen „Achtung Kurve“ installiert. Um die Übersichtlichkeit für die Autofahrer zu bewahren, ist eine solche Doppelbeschilderung angeblich aber nur bei besonderen Gefahrenlagen erlaubt. Laut Statistik gelten die beiden Straßenbereiche aber nicht als Unfallschwerpunkte.

Mitte März beauftragten die Freitaler Stadträte den Oberbürgermeister mit einem Beschluss, die Schilder aus Sicherheitsgründen wieder aufzustellen. Es gebe keine verbindliche und rechtlich belastbare Definition, was ein Unfallschwerpunkt sei, argumentierten die Bürger für Freital damals. Die Stadt stellte die Schilder wenige Tage später wieder auf.

In den vergangenen Monaten hat die Stadt noch weitere Tempo-30-Schilder abbauen lassen: An der Winzerei Richtung Pesterwitz und an der Hüttenstraße am Edelstahlwerk. Wie das Rathaus mitteilt, sehe man derzeit keine Handlungsgrundlage, an diesem Status etwas zu ändern.

