Erneute Verunreinigungen im Höckenbach? Fischzüchter Voss stellte wieder Abwasser in seinen Becken fest. Klingenberg konnte keinen neuen Störfall der Kläranlage bestätigen.

Im Höckenbach wurden am Sonntag Verunreinigungen festgestellt. Ob das aber an einem erneuten Störfall der Höckendorfer Kläranlage lag, war am Montag noch unklar. © privat

In der zentralen Kläranlage von Höckendorf soll es am Sonntagnachmittag angeblich erneut eine Störung gegeben haben. Abwasser sei ungefiltert in den Höckenbach gelangt und von dort aus in die Wilde Weißeritz gen Tharandt und Freital geflossen sein. Das jedenfalls sagt Peter Voss von der Teichwirtschaft Voss in Tharandt, die bereits bei dem nachgewiesenen Störfall am vorigen Donnerstag betroffen war.

„Wir waren gerade auf dem Rückweg vom Mittagessen, da haben wir das an der Straße festgestellt. Es war der gleiche Vorfall wie am Donnerstag“, so der Fischzüchter. „Sonntag war aber keiner der Verantwortlichen erreichbar und keiner vor Ort.“

Voss ist sauer über den vermeintlichen erneuten Vorfall. Denn über die Weißeritz gelangt Wasser in die Teichbecken seiner Fischzucht. „Die Brühe muss mindestens zwei Stunden durchgelaufen sein. Wir haben erst mal wieder den Zufluss verringert, später voll aufgedreht“, sagt Voss.

Am vergangenen Donnerstag schon hatte es in der Mittagszeit eine Havarie an der Kläranlage gegeben. Infolgedessen gelangten zeitweise unbehandelte Abwasser über den Höckenbach in die Wilde Weißeritz. Gesundheitsdienst und Lebensmittelüberwachung seien bereits am Freitag vor Ort gewesen, hätten sich die Tiere angeschaut und Wasserproben genommen. „Wir warten die Ergebnisse der Untersuchung ab, entscheiden dann, wie es weitere geht“, so der Fischzüchter.

Der Verkauf von frisch gefangenen Tieren sei aber bereits ausgesetzt. Über mögliche Schäden könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Die Tiere hätten einen Einkaufswert von rund 40 000 Euro.

Ratlosigkeit herrschte am Montag auch bei den Behörden. Die Stadt Tharandt ging aber den Hinweisen am Montag nach. „Wir haben von Herrn Voss davon erfahren, sind an der Sache dran. Noch können wir aber nichts Konkretes dazu sagen“, erklärte Stadtsprecher Alexander Jäkel mittags.

In der Gemeindeverwaltung Klingenberg war die vermeintliche erneute Verunreinigung ebenso ein Thema. „Dass es am Sonntag einen Störfall in der Kläranlage gab, kann ich gegenwärtig nicht bestätigen“, so Klingenbergs Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). Er habe Fotos von den Gewässern zugeschickt bekommen, die die Verunreinigung zeigen sollen. „Ich gehe aber davon aus, dass das nicht dieselbe braune Brühe ist wie am Donnerstag“, sagt Schreckenbach. Abschließende Aussagen könne er dazu noch nicht machen.

Es gab jedoch am Montagvormittag eine Beratung mit Vertretern von Landesdirektion Sachsen und Unterer Wasserbehörde des Landkreises. Proben seien entnommen worden. „Es wurde nichts festgestellt, das gegen den Betrieb der Kläranlage spricht“, betont Schreckenbach. Es sei nun an Voss „nachzuweisen, was wann passiert sein soll“ und ob es Schäden für ihn gab.

Die Anlage, über die Abwasser von Höckendorf, Ruppendorf und Beerwalde gefiltert in den Höckenbach gelangen, werde jedes Jahr durch die Landesdirektion geprüft. „Seit über 15 Jahren erhält sie die Betriebsgenehmigung. Wir haben überhaupt keine Veranlassung daran, zu zweifeln, dass die Anlage weiterhin ordentlich läuft.“

Was letztlich zum Störfall am vorigen Donnerstag geführt habe, werde noch geprüft. „Es gibt dazu Abstimmungen mit der OEWA.“ Das ist der Dienstleister, der die Betriebsführung von der Gemeinde Klingenberg übernommen hat.Die OEWA kümmert sich in deren Auftrag um die Kontrolle der Becken und die Wartung der Anlage.

