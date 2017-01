Erneute Razzia am Wiener Platz

Beschlagnahmte Drogen bei einer Razzia am Wiener Platz im vergangenen Jahr. © Archivfoto: Christian Juppe

Die 27 Razzien am Wiener Platz im vergangenen Jahr führten zu etlichen Festnahmen. Doch vertrieben haben sie die Dealer nicht. Donnerstag gab es den ersten Einsatz in diesem Jahr dort. 40 Beamte kontrollierten 21 Verdächtige – 14 davon mussten mit aufs Revier. Gegen acht Deutsche im Alter von 17 bis 44 Jahren, zwei Tunesier (20, 24), zwei Libyer (20, 23), einen Algerier (17) und einen Griechen (50) wird nun ermittelt.

Die Einsatzkräfte kontrollierten auch den Bereich Bürgerwiese, der zuletzt als neuer Handelsplatz vermutet wurde, allerdings ohne Dealer zu finden. Es gäbe zwar eine Verdrängung, aber keine relevante, sagt Polizeipräsident Horst Kretzschmar. Ein Teil der Drogenhändler ist vor das Rundkino gezogen. „Einzelne Dealer haben sich auch an die Bürgerwiese verirrt“, so Kretzschmar. Die mögliche Verschiebung hatte in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt, weil dadurch Schüler mit Drogen in Kontakt kommen könnten. Zivile Beamte haben die Bürgerwiese nun eine Weile intensiv beobachtet.

„Es ist allerdings wahrscheinlich, dass die Dealer sich einen anderen Raum suchen werden – wegen der regelmäßigen Kontrollen am Wiener Platz“, vermutet der Polizeipräsident. Kretzschmar kündigte aber auch sofort an, den Dealern das Geschäft so schwer wie möglich zu machen. „Wenn sie weiterziehen, folgen wir ihnen auf der Spur.“ Schwerpunkt der Kontrollen bleibe aber zunächst der Wiener Platz vor dem Hauptbahnhof. (SZ/awe)

