Erneute Kritik an Problem-Ampel Wegen einer neuen alten Ampel gibt es auf der Umgehungsstraße öfter Stau. Das gefällt auch dem Oberbürgermeister nicht.

© Symbolbild/Kristin Richter

Freital. Die Ampel an der Auffahrt von der Umgehungsstraße zur Wilsdruffer Straße in Freital entwickelt sich zum Politikum. Nachdem die Stadt die Anlage kurz vor Weihnachten in Betrieb genommen hat, reißt die Kritik daran nicht ab. Der Grund: Es bilden sich dort immer wieder Staus.

In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses in der vergangenen Woche war die Ampel erneut Thema. CDU-Stadträtin Jutta Ebert fragte an, ob es möglich sei, die Ampel als sogenannte Bedarfsampel umzurüsten. Fußgänger würden dann nur Grün bekommen, wenn sie einen Taster drücken. Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) wies darauf hin, dass das nicht möglich sei, weil die Ampel an die Straßenkreuzung gekoppelt sei. Autofahrer, die beispielsweise von der Wilsdruffer Straße kommen, müssten dann so lange warten, bis ein Fußgänger den Taster drückt. Das sei nicht praktikabel, so Rumberg. Zugleich zweifelte das Stadtoberhaupt aber die Gründe an, weswegen die Ampel wieder in Betrieb genommen worden war. „Warum ist die Ampel überhaupt wieder in Betrieb?“, fragte er. AfD-Fraktionschef Norbert Mayer regte an, die Ampel nur zu bestimmten Zeiten anzuschalten – also beispielsweise kurz vor Schulanfang und kurz nach Schulende oder lediglich während der Schulzeit. Auch dieser Vorschlag wurde in der Ausschusssitzung abgelehnt.

Die Ampel war in den vergangenen Jahren zumeist abgeschaltet und nur dann in Betrieb, wenn Baustellen oder Umleitungen diese nötig machten. Sie wurde wieder ans Netz genommen, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Es habe wiederholt Anfragen von Bürgern gegeben, sagte Bauamtschef Gerhard Schiller im Finanzausschuss.

zur Startseite