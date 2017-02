Erneut zwei Unfälle mit Radfahrern Während einmal Leichtsinn im Spiel war, trägt der Radler beim zweiten Vorfall offenbar keine Schuld.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Ein übermütiger Ausflug zweier Brüder hätte am Montagnachmittag in Coswig fast in einem Drama geendet. Wie die zuständige Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte, war ein 18-jähriger Radler kurz nach 15 Uhr auf der Radebeuler Straße unterwegs. Mit dabei war der Bruder des jungen Mannes. Der Sechsjährige saß auf dem Lenker des Fahrrads seines großen Bruders. Am Straßenbahnübergang in Höhe Breite Straße ignorierte der 18-Jährige eine rote Ampel und wollte die Stelle geradeaus passieren. Eine von links kommende Straßenbahn stieß trotz Vollbremsung mit dem Duo zusammen. Die 49-jährige Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock. Die beiden Jungs blieben dank eines glücklichen Zufalls unverletzt.

Ganz anders gelagert ein Fall ebenfalls vom Montagnachmittag aus Meißen. Hier befuhr eine 35-Jährige laut Polizei mit ihrem BMW die Großenhainer Straße und wollte in Höhe Grünaue nach rechts abbiegen. Dabei erfasste der Wagen eine rechts neben ihm auf dem Radweg fahrende 25-Jährige. Die Radlerin erlitt leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die beiden Unfälle vom Montag zeigen einmal mehr, wie stark Radler im Straßenverkehr gefährdet sind. Dies wirkt sich auch in der Statistik drastisch aus. Obwohl die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland 2016 auf den niedrigsten Stand seit mehr als 60 Jahren sank, nahm die Zahl der getöten Fahrradfahrer um 4,3 Prozent zu. (SZ/pa, mit dpa)

zur Startseite