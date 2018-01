Erneut wurde eine Frau belästigt

© dpa

Dresden. Am Montagabend ist in der Innenstadt eine junge Frau von einem Unbekannten sexuell belästigt worden.



Die 18-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit der Straßenbahnlinie 8 unterwegs. Als diese an der Haltestelle „Walpurgisstraße“ am Rundkino stoppte, sah die junge Frau einen Mann, der vor der geöffneten Tür stand und an seinem Penis hantierte.



Die 18-Jährige verließ die Bahn an der nächsten Haltestelle und verständigte die Polizei. Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, blieb die Suche nach dem Täter ohne Erfolg. Der Mann, der laut der Mitteilung über einen auffälligen „Bierbauch“ verfügt, soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er trug einen weißen Bart und habe einen ungepflegten Eindruck gemacht.



Es ist bereits der zweite Belästigungsfall seit Sonntag: Erst am Wochenende war eine 20-Jährige am Alexander-Puschkin-Platz von einem Unbekannten bedrängt worden. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die sich unter (0351) 483 22 33 melden sollen. (mja)

Weitere Polizeimeldungen vom Dienstag zurück 1 von 7 weiter Unfall am Autobahnabfahrt

29.01.2018, 09.55 Uhr; Kaitz Am Montagmorgen waren auf der B 170 drei Fahrzeuge an einem Unfall beteiligt. Der 83-jährige Fahrer eines VW Golf war auf der Innsbrucker Straße stadtauswärts unterwegs, als er an der Einmündung zur Autobahnanschlussstelle Südvorstadt mit einem Renault Kangoo sowie einem weiteren Golf zusammenstieß. Die beiden Autos waren bei grüner Ampel von der Anschlussstelle nach links in Richtung Dresden abgebogen. Bei der Kollision wurde die 22-jährige Golf-Fahrerin leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige am Steuer des Renault erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, konnte aber vor Ort versorgt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 16000 Euro. Eine Kontrolle - mehrere Straftaten

29.01.2018, gegen 10:40 Uhr; S-Bahn Zivilbeamte der Bundespolizei kontrollierten am Montagvormittag in der S-Bahn von Meißen nach Dresden einen Mann, der nach Cannabis duftete. Der 34-Jährige räumte gegenüber den Beamten auch freimütig ein, Drogen zu konsumieren. Bei einer gründlichen Kontrolle des Deutschen wurden neben sieben Gramm Marihuana aber noch ganz andere Dinge festgestellt: Der Deutsche hatte kein gültiges Zugticket und auch sein Fahrrad sowie ein iPhone waren zur Fahndung ausgeschrieben. Bei den Angaben zur Herkunft der Gegenstände war der 34-Jährige dann weniger gesprächig: Er machte keine Angaben dazu. Auf Bus aufgefahren

29.01.2018, 15.50 Uhr; Johannstadt Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr am Montagnachmittag auf einen Bus der Linie 64 auf, der auf der Fetscherstraße in Richtung Waldschlößchenbrücke unterwegs war und an der Haltestelle „Käthe-Kollwitz-Ufer“ stoppte. Dabei entstand am Heck des Linienbusses ein Schaden von etwa 1.000 Euro, der Verursacher fuhr offenbar einfach weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls: (0351)4832233. Toyota gestohlen

27.01.2018 bis 29.01.2018, 04.50 Uhr; Kaditz Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte einen braunen Toyota Land Cruiser vom Gelände eines Autohauses an der Kötzschenbroder Straße. Der Wert des drei Jahre alten Wagens wurde mit rund 36.000 Euro angegeben. Wohnungseinbruch

28.01., 17.30 Uhr bis 29.01., 07.30 Uhr; Gorbitz In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Ebereschenstraße ein. Die Täter gelangten über eine angekippte Balkontür herein und stahlen eine Spielkonsole, zwei Uhren, zwei Handys sowie Bekleidung und Parfum. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. Mercedes verschwunden

28.01.2018, 10.30 Uhr bis 29.01.2018, 07.15 Uhr; Blasewitz Unbekannte haben einen schwarzen Kleintransporter Mercedes Viano von der Hans-Böhm-Straße gestohlen. Der Wert des fünf Jahre alten Fahrzeuges wurde mit 29.000 Euro angegeben. Einbruch in Lagerhalle

29.01.2018, 13 Uhr; Friedrichstadt Unbekannte haben die Tür einer Lagerhalle an der Hamburger Straße aufgebrochen und zwei elektrische Sägen im Wert von rund 800 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

zur Startseite