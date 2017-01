Erneut Unfall auf der Marienbrücke

Der schwarze Audi krachte gegen das Brückengeländer.Foto: Robert Michael © robert michael

Pünktlich wie vom Deutschen Wetterdienst (DWD) angekündigt setzte am Montagnachmittag Eisregen in Dresden ein. Seit 14.40 Uhr galt eine amtliche Unwetterwarnung, gegen 16 Uhr fing es im Stadtzentrum zu regnen an. Die Meteorologen hatten gefrierenden Regen oder Sprühregen unterhalb von 600 Metern angekündigt und vor Glatteis gewarnt. Dabei rieten sie, auf Autofahrten zu verzichten und zu Hause zu bleiben.

Auch am heutigen Dienstag müssen die Dresdner mit Wetterkapriolen rechnen, so der DWD. Die Meteorologen prognostizierten wenigstens für den Morgen „weiterhin verbreitet Unwettergefahr durch Glatteis“.

Trotz des Eisregens registrierte die Polizei gestern bis zum Spätnachmittag nur zwei Glatteisunfälle. Auf der A17 nahe der Anschlussstelle Gorbitz fuhr ein Toyota gegen die Leitplanke, zwei Menschen wurden leicht verletzt. An der Ecke Wiener Straße/Andreas-Schubert-Straße verunglückte außerdem ein Ford-Fahrer beim Rechtsabbiegen.

Gesundheitsprobleme des Fahrers waren die Ursache eines Unfalls, der sich am Montag, um 15 Uhr, auf der Marienbrücke ereignet hat. Ein Audi, der Richtung Neustadt fuhr, schoss quer über die Straße und stieß gegen das Geländer. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 60 000 Euro. Allein die Reparatur des Geländers kostet voraussichtlich 50 000 Euro. Geländerreparaturen nach Unfällen auf der Marienbrücke haben laut der Stadt seit dem Jahr 2000 rund 450 000 Euro gekostet. (SZ/csp)

