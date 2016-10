Erneut Unfälle auf der A 4 Am Montagnachmittag ereigneten sich auf Autobahn bei Ohorn mehrere Unfälle. Es kam in beide Fahrtrichtungen zu längeren Staus.

Ende einer Fahrt auf der A 4 am Montagnachmittag bei Ohorn. Zum Glück wurde niemand verletzt. © Rocci Klein

Zwischen den Anschlussstellen Burkau und Ohorn sowie Pulsnitz und Ohorn kam es am Montagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr zu mehreren Unfällen. Vermutlich aufgrund von Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit verunglückten mehrere Fahrzeuge. Bei allen drei Unfällen wurde zum Glück niemand verletzt. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens kam es in beide Richtungen zu längeren Staus. Alle vier in die Unfälle verwickelten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (szo)

