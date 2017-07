Erneut toter Elch bei Dauban Woran das Weibchen im Gehege zwischen Bautzen und Niesky verendet ist, konnte nicht geklärt werden. Aktuell leben nun noch drei Tiere dort.

Symbolbild © dpa

Dauban. Im Elchgatter des Daubaner Waldes zwischen Bautzen und Niesky ist erneut ein Elch gestorben. Das bestätigt Besitzer und Betreuer Michael Striese von der Gesellschaft für Naturschutz und landschaftsökologische Forschung „Lutra“. Woran das Weibchen verendet ist, konnte nicht geklärt werden. Dazu war das Tier schon zu verwest.

Entdeckt wurde es bereits am 27. Mai. Aktuell leben nun noch drei Elche in dem Gehege. Sie seien hier auch geboren worden. Die beiden bekannte Elch-Lieblinge Runa und Toke sind schon länger verstorben. Toke hatte mit 15 Lebensjahren aber auch ein gewisses Alter erreicht, so Michael Striese. Er versucht seit 2014, die im Daubaner Gatter geborenen Elche nach Dänemark abzugeben, wo es ein Großgehege gibt. Bislang sei das aber an den verterinärrechtlichen Bestimmungen gescheitert. (ihg)

