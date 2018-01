Erneut Sturmschäden Bäume sind auf die Straßen in Waldidylle, im Pöbeltal und im Müglitztal gestürzt. Im Wald besteht immer noch Gefahr.

zurück Bild 1 von 3 weiter Am Wildpark Hartmannmühle bei Geising musste gegen Mittag die Müglitztalstraße gesperrt werden, nachdem zwei Bäume vom Sturm entwurzelt worden waren. © Egbert Kamprath Am Wildpark Hartmannmühle bei Geising musste gegen Mittag die Müglitztalstraße gesperrt werden, nachdem zwei Bäume vom Sturm entwurzelt worden waren.

Die Geisinger Feuerwehr musste die Fahrbahn wieder frei schneiden.

Auch an anderen Stellen wurden Bäume vom Sturm umgeworfen.

Osterzgebirge. Selbst Mitarbeiter des Forstbezirks Bärenfels kamen am Dienstag nicht auf dem üblichen Weg zur Arbeit. Der Sturm hatte am Morgen drei Bäume auf die Straße geworfen. Zwischen dem Ortsausgang Oberpöbel und dem Abzweig nach Bärenfels, wo der Forstbezirk seinen Sitz hat, war die Staatsstraße durchs Pöbeltal nicht mehr passierbar. Die Ortsfeuerwehr Schönfeld wurde kurz vor sieben Uhr alarmiert und rückte mit fünf Kameraden aus, berichtete Wehrleiter Danny Fischer.

Die Helfer hatten rund eine Stunde Arbeit, die Bäume kleinzusägen und wegzuräumen. Einer war entwurzelt, die anderen abgebrochen. Nach dem Feuerwehreinsatz war die Straße wieder befahrbar. Bereits in der Früh, kurz nach fünf Uhr, musste die Feuerwehr in Waldidylle ausrücken, weil ein Baum über die Straße lag, wie das Landratsamt informierte.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Dienstag eine Sturmwarnung herausgegeben. Oberhalb einer Höhenlage von 600 Metern wurden Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 75 Stundenkilometer befürchtet, das entspricht Windstärke zehn. Offenbar sind solche Böen durchs Pöbeltal gefegt und später auch durchs Müglitztal.

Dort hat um die Mittagszeit der heftigeg Wind in der Nähe des Wildparks Hartmannmühle zwei Bäume entwurzelt. Die Müglitztalstraße musste gesperrt werden. Die Geisinger Feuerwehr wurde alarmiert, um die Fahrbahn wieder freizuschneiden. Auch in Markersbach, in Oelsen, in König-

stein, in Hohnstein sowie in Sebnitz hat der Wind Bäume und Stromkabel umgerissen, informierte das Landratsamt.

Das waren aber nicht die einzigen Schäden, welche die Sturmböen am Dienstag angerichtet haben. Im Wald der Umgebung sind weitere Bäume umgestürzt, berichtete Revierförster David Herold. Vor allem sind solche Bäume betroffen, die schon der Sturm Herwart im Oktober erwischt hat und die seitdem nicht mehr stabil stehen. Einen Überblick über die neuerlichen Schäden in den Wäldern gibt es noch nicht, weil es am Dienstag auch für die Förster nicht möglich war, in den Wald zu gehen.

