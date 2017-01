Erneut Stromausfall Die Bürger in Tauscha, Kleinnaundorf Stölpchen und in Ponikau hatten keinen Strom.

Die Bürger in Tauscha, Kleinnaundorf Stölpchen und in Ponikau hatten keinen Strom. Allerdings in der Nacht vom Sonntag zum Montag und nur eine Stunde, sodass das die Wenigsten bemerkt haben dürften. Auslöser war wie schon nach Weihnachten eine Fehlermeldung von der Freilandleitung Radeburg/Sacka, in Höhe alte Försterei Würschnitz. Dort war schon nach Weihnachten ein Defekt aufgetreten, als ein großer Ast durch Sturm in der Leitung hängenblieb. Was diesmal der Auslöser war, konnte das Enso-Team nicht sagen. Der Strom war nach einer Stunde wieder da. (ulb)

