Erneut starke Vorstellung Kamenz gewinnt in Taucha mit 4:0 und klettert auf Platz eins. Benjamin Gnießer trifft doppelt.

Fußball-Landesliga. Frank Rietschel bekam auf der Fahrt nach Taucha erst mal ein ungutes Gefühl. „Hinter Dresden fing es an zu schütten, da dachte ich schon, wir müssen uns auf ein Kampfspiel einrichten“, berichtete der Einheit-Coach. Doch am Spielort angekommen, schloss der Himmel seine Schleusen, „und der Platz präsentierte sich in einen hervorragenden Zustand“, freute sich Rietschel, der auf Torhüter Ron Wochnik (Rückenprobleme) und Ondrej Novotny (Grippe) verzichten musste.

Die Lessingstädter begannen mit viel Tempo. Sie gingen nach vier Minuten und einer sehenswerten Kombination durch Benjamin Gnießer in Führung. Nach 20 Minuten fanden die Hausherren besser ins Spiel und drückten auf den Ausgleich. Genau in diese Phase hinein erzielte Tom Grellmann das 2:0 für Einheit (31.). Kurz vor der Pause verpasste Sebastian Heine, der diesmal als Spitze aufgeboten war, den dritten Treffer. Seine zweite Chance ließ er sich nicht entgehen (3:0/50.). Damit war die Partie zugunsten der Kamenzer gelaufen. Gnießer markierte noch das 4:0 (67.), Tauchas Tim Genz traf die Querlatte (74.).

Da der FC Grimma spielfrei war, kletterte der SV Einheit auf Rang eins der Landesligatabelle. „Wir genießen den Moment, auch wenn wir wissen, dass die Teams hinter uns weniger Partien bestritten haben“, sagt Frank Rietschel. „Aber die Konkurrenz muss ihre Spiele ja auch erst einmal gewinnen, um uns zu überholen.“ (js)

Kamenz spielte mit: Stein - Kotyza (79. Tänzer), Vrabec, Wagner, Brückner, Ranninger, Rehor (73. Charuza), Heine, Prentki, Grellmann und Gnießer (74. Häfner).

