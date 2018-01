Erneut Probleme mit der Alarmierung Die Pager lösen mit bis zu 15 Sekunden Zeitverzögerung aus. Ein Update soll Abhilfe schaffen. Doch das bedeutet viel Arbeit.

Schon wieder gibt es Ärger mit den neuen digitalen Meldeempfängern. Eigentlich müssten die Waldheimer Kameraden exakt zur selben Zeit alarmiert werden. Doch am Dienstagabend hat sich gezeigt: Das klappt nicht. © André Braun

Waldheim. Am Dienstagabend schlug die Brandmeldeanlage der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH (BMWa) Alarm. Der Einsatz stellte sich als Fehlalarm heraus. Doch er zeigte bei den Waldheimer Kameraden auch ein aktuelles Problem auf: Bei den einen gingen die Piepser sofort an, bei den anderen erst mit einigen Sekunden Verzögerung. Das erklärte Wehrleiter Daniel Seifert am Mittwoch auf DA-Nachfrage. „Wir saßen nach dem Dienst noch beisammen und konnten so live die Verzögerungen bei der Alarmierung miterleben“, schilderte er.

Diese Probleme mit dem Digitalfunk hatte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) während der letzten Kreistagssitzung 2017 öffentlich angeprangert. Bereits im Vorfeld der Zusammenkunft hatte sich jedoch auch die Kreistagsfraktion der Linken des Themas angenommen. In einer E-Mail hatte der Roßweiner Kreisrat Peter Krause unter anderem den Sachstand zur Einsatzbereitschaft der neuen digitalen Funkempfänger abgefragt. Am 28. Dezember erhielt er eine Antwort von Landrat Matthias Damm (CDU), die dem DA vorliegt: „Derzeit sind durch den Auftragnehmer Softwareupdates für Meldeempfänger vorgesehen, die vor dem flächigen Ausrollen in einzelnen Feuerwehren getestet werden.“

Störanfälligkeit bei Test prüfen

Auch in Waldheim haben Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer zufolge drei Pager dieses Softwareupdate zu Testzwecken aufgespielt bekommen. „Zumindest die Akkulaufzeit hat sich damit anscheinend verbessert“, sagte sie am Mittwoch auf DA-Nachfrage. Um eine verlässliche Aussage über die Leistungsfähigkeit des Updates machen zu können, müssten jedoch noch Vergleichstest mit anderen Geräten gemacht werden. „Wir müssen eine gewisse Zahl an Funkmeldeempfängern auf einen Tisch legen und eine Alarmierung simulieren. Dann schauen wir, wann welche Pager reagieren. Das Ganze werden wir dokumentieren“, erklärte sie das Vorhaben.

Im Ernstfall müsste es eigentlich so laufen: Die Brandmeldeanlage (BMA) löst aus. Es gibt eine automatische Übertragung der Signale an die Integrierte Rettungsleitstelle (IRLS) in Chemnitz. Die dort ansässigen Mitarbeiter benachrichtigen den in einem Alarmierungsplan hinterlegten zuständigen Löschzug. Im Falle der BMA im Florena-Werk wären das, wie am Dienstagabend, die Feuerwehren Waldheim, Reinsdorf und Richzenhain. „Das von der IRLS ausgehende Signal dürfte eigentlich nur eine Verzögerung von zwei bis drei Sekunden haben. Aktuell sind es jedoch um die fünf Sekunden“, erläuterte Mandy Thümer ein weiteres Problem. Eintreffen müsste das Signal bei den Kameraden zur exakt selben Zeit. Doch auch das klappe nicht. Wehrleiter Daniel Seifert spricht von einer geschätzten Verzögerung von etwa 15 Sekunden. „In der Hektik haben wir die Zeit natürlich nicht gestoppt. Da hat die Vorbereitung auf den Einsatz Vorrang.“ Eine Hoffnung ruhe deshalb nun auf dem Softwareupdate.

Dessen Umsetzung beschert vor allem dem Funkverantwortlichen erneut zusätzliche Arbeit. „Man darf nicht vergessen, die Kameraden erledigen auch die Programmierung der Pager in ihrer Freizeit. Schon jetzt sind bei ihm zahlreiche Stunden aufgelaufen“, verdeutlichte Mandy Thümer. Doch es sei eine Arbeit, die im Ernstfall Leben retten kann. „Wir haben im Altkreis Döbeln nur die neue digitale Technik und keine analoge Rückfallebene mehr, auf die wir im Notfall zurückreifen könnten“, sagte sie.

Stadt hat Anwalt eingeschaltet

Auch deshalb habe sich die Stadtverwaltung von Waldheim einen Rechtsbeistand besorgt. „Die Aussagen vom Landratsamt bezüglich der Gewährleistung für die neuen Meldeempfänger sind uns noch zu schwammig“, so die Ordnungsamtsleiterin. Steffen Kräher, Leiter der Abteilung Ordnung und Sicherheit im Landratsamt, hatte zur Kreistagssitzung im Dezember gesagt: „Dass die Garantie für die Geräte ausläuft, ist eine unbegründete Sorge der Kameraden. Wir haben eine Gewährleistung von zwei Jahren für die Geräte. Sie sind jetzt etwa ein Jahr draußen. Für uns beginnt die Garantiefrist erst, wenn die Geräte voll betriebsfähig sind.“ Weil dies noch nicht der Fall sei, gehe das Landratsamt davon aus, dass die Gewährleistung erst später beginne. „Die Gegenseite sieht das natürlich anders“, räumte Kräher ein.

Die Waldheimer Kameraden seien angehalten, jede Auffälligkeit zu melden. „Diese dokumentieren wir“, sagte die Ordnungsamtsleiterin. Auch zu Totalausfällen bei der Alarmierung, wie sie die Leisniger Kameraden jüngst gemeldet haben, sei es in Waldheim bereits gekommen. „Es gibt derzeit zwei bekannte Fälle, in denen Pager nicht ausgelöst haben. Diese wurden innerhalb der Feuerwehr mit Reservegeräten ausgetauscht – das sind zwei von den dreien mit neuer Software“, sagte sie.

Am Dienstagabend sind die Kameraden um 20.54 Uhr verständigt worden. 13 rückten mit vier Fahrzeugen aus. „Mir ist nur aufgefallen, dass diesmal die Sirene im Ort schätzungsweise 20 Sekunden später ausgelöst hat, als unsere Pager“, sagte der Reinsdorfer Wehrleiter Sven Hempel. Dies könne sich jedoch damit erklären lassen, dass die vorgeschalteten Pager von einem anderen Hersteller sind.

