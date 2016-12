Erneut mehr Übernachtungen Die Sebnitzer Gastgeber punkten auch im Herbst. Aus Sicht der Stadt eine Folge des Wandertags und steigender Service-Qualität.

Hoteliers und Pensionsbetreiber rings um Sebnitz können einen weiteren Anstieg bei den Übernachtungszahlen verbuchen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts Sachsen hervor. Demnach gab es im September in Sebnitz und seinen Ortsteilen 14,1 Prozent mehr Übernachtungen als im gleichen Monat des Vorjahres. Damit liegt die Kommune über dem Durchschnitt in der Region: In der Sächsischen Schweiz insgesamt liegt die Steigerung nur bei 6,2 Prozent. Einige Gemeinden haben sogar Rückgänge zu verzeichnen. Auf das gesamte Jahr bezogen kommen die Sebnitzer Gastgeber nach vorläufigen Berechnungen auf ein Plus von 9,0 Prozent. Der Durchschnitt der Region liegt mit 3,3 Prozent deutlich darunter.

Der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) sieht die gestiegenen Zahlen bereits als Folge des Deutschen Wandertags, der im Juni in der Stadt gastierte. „Die Ausrichtung des Deutschen Wandertages hat beste Werbung für Sebnitz, seine Ortsteile und die Region gemacht. Das spüren wir jetzt“, erklärt Ruckh.

Wanderwoche im Mai

Der Leiter der städtischen Tourismusbetriebe, Julian Ipsen, lobt vor allem das Engagement der Vermieter: „Die Qualitätsorientierung unserer Leistungsträger hat sich enorm erhöht.“ Den gehobenen Ansprüchen der Gäste könne man nun besser gerecht werden. Tourismuschef Ipsen will vor allem die Klassifizierung von Hotels und Gasthöfen vorantreiben.

Die Tourismusverantwortlichen sind optimistisch, dass sich der aktuelle Trend auch im Winter und im kommenden Jahr fortsetzt. Auch den Deutschen Wandertag will Sebnitz thematisch anknüpfen. In der Woche vom 14. bis 20. Mai 2017 findet in der Region die erste Sebnitzer Wanderwoche statt. Bei täglich zwei geführten Wanderungen können Gäste in kleinen Gruppen die touristischen Höhepunkte der Region erkunden. Dazu gehören Stadtrundgänge und die Besichtigung des im Frühjahr eingeweihten Blümelpfads.

