Erneut höhere Kitabeiträge Großröhrsdorf Räte kritisieren den Freistaat. Etwas günstiger wird die Krippe, aber nur für Bretnig-Hauswalder.

Es ist noch kein Jahr her, als der Großröhrsdorfer Rat höhere Gebühren für die Kitas in der Stadt beschloss. Nun wird schon wieder an den Gebühren geschraubt. Nun schon mehrere Jahre in Folge. Hintergrund ist ein Grundsatzbeschluss des Rates. So bleibt zwar der finanzielle Anteil der Eltern an den Kosten rein prozentual unverändert. Der Beitrag steigt trotzdem. Nach einem Grundsatzbeschluss des Stadtrates liegt der Elternanteil für die Krippe bei 22 Prozent an den Gesamtkosten. Bei Kita und Hort sind es 30 Prozent. Das ist ohnehin die Obergrenze. Doch wenn die Gesamtkosten steigen oder sinken, wirkt sich das eben auch auf den Elternanteil aus. In der Regel wird’s teurer.

So ist mit dem Ratsbeschluss ein Automatismus entstanden, der den Elternanteil steigen lässt. Aber warum? Die steigenden Betriebskosten sind der Preistreiber. Die Kommune müsste also den prozentualen Anteil der Eltern senken, um den Preisauftrieb für sie zu bremsen. Doch an dem Beschluss will offenbar eine Mehrheit nicht rütteln. Für die Eltern bedeutet das, sie müssen erneut tiefer in die Tasche greifen. Die Grundlage für den jetzigen Beschluss sind die Abrechnungen der Kitaträger für das Jahr 2016. Die Beiträge von Bretnig, Hauswalde und Großröhrsdorf werden zugleich nach der Fusion der Kommunen im Januar angeglichen. Das betrifft allerdings nur einen Posten für die Neugroßröhrsdorfer.

Eine Ausnahme

Der Krippenbeitrag sinkt um 3,71 Euro im Monat, da der Elternbeitrag beim Nachbarn höher als in Großröhrsdorf war. Das ist aber die Ausnahme. Alle anderen Preise steigen auch für die Bretnig-Hauswalder. Am deutlichsten wohl im Kindergartenbereich für die Neun-Stunden-Betreuung. Dort stiegen die monatlichen Betriebskosten für einen Kitaplatz von 428 Euro (2015) auf 461 Euro. Die Eltern müssen nun 10 Euro draufsatteln und gut 138 Euro im Monat zahlen. Im Krippenbereich steigt der Beitrag um 7 Euro auf 208 Euro im Monat. Hauptamtsleiter Stefan Schneider führt den Preisauftrieb vor allem auf die gestiegenen Personalkosten zurück und erinnerte an den Arbeitskampf in Kitas im Vorjahr. So schlägt sich auch der höhere Personalschlüssel nieder, der ja letztlich auch einer besseren Betreuung diene.

Für Diskussionen sorgten die höheren Preise auch diesmal. Die Räte sehen sich in der Zwickmühle und vom Land im Stich gelassen. Dietrich Krause (CDU) spricht sich durchaus für eine zumutbare Beteiligung der Eltern aus. Er befürchtet aber weiter wachsende Kosten und richtet seine Kritik an den Freistaat. Der müsse endlich reagieren. Der Landeszuschuss entwickele sich nicht mit den steigenden Kosten. Damit sich das ändert, sei es nötig auf die Landtagsabgeordneten aus der Region einzuwirken. An der Prozentsatz-Klausel für die Eltern will die CDU-Fraktion nicht rütteln. Die Stadt könne sich das mit Blick auf die Verschuldung nicht leisten.

Keine gute Situation

Kritik am Stadtrat übte seinerseits Stadtrat Steffen Wobst (Freie Wähler Gegenwind). Der eigene Grundsatzbeschluss falle den Stadträten auf die Füße, so Wobst. Seine Fraktion habe dagegen gestimmt. Der Rat habe sich damit selbst Fesseln auferlegt. Er sprach sich dagegen aus, gerade den jungen Leuten, die der Stadt Freude bereiten würden, die für Nachwuchs sorgen immer höhere Kosten aufzuladen. Das wolle seine Fraktion nicht mit tragen. Es müsse die Chance geben, das zu bremsen.

Dass diese Situation gar nicht gut ist, das schätzt auch Roman Steinert (FDP) ein. Nur sieht auch er keine Lösung, die aus dem Großröhrsdorfer Haushalt kommen könnte. Er plädiert darauf, bei der Verantwortung von Land und dem Bund anzusetzen, aber die Stadt müsse finanziell handlungsfähig bleiben. Die Auffassung teilt auch Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Sie will den Weg über den Städtetag einschlagen, um noch eindringlicher auf die Bewegung des Freistaates hinzuwirken. Dessen Zuschüsse müssen dynamisch mit der Teuerung steigen. Im Haushalt sehe sie keinen Spielraum.

