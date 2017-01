Erneut guter Jahrgang Sachsens Winzer haben jetzt ihre Prognose für die Lese des Jahrgangs 2016 konkretisiert. Mit hochwertigen Spezialitäten sei zu rechnen.

Sachsens Weinbauverbandschef Christoph Reiner ist zufrieden mit dem Weinlese-Ergebnis des Jahrgangs 2016. © Archiv/Hübschmann

Sachsens Winzer haben jetzt ihre Prognose für die Lese des Jahrgangs 2016 konkretisiert. Einer Meldung des Deutschen Weininstiuts aus Mainz zufolge rechnen die Anbauer in der Region mit einem sehr guten Wert von 27 500 Hektolitern. „Endlich haben wir in Sachsen wieder mal zwei gute Jahrgänge hintereinander“, sagte der sächsische Weinbauverbandschef Christoph Reiner dem DWI. Es werde auch sehr gute hochwertige Spezialitäten bis in den edelsüßen Bereich geben.

Die Lese der frühreifen Sorten begann 2016 am 10. September mit sehr guten Qualitäten. Stellenweise sorgte die japanische Kirschessigfliege für Probleme. Zum Glück verhinderten die kühlen Temperaturen im nasskalten Oktober größere Schäden. Durch emsige Arbeit im Weinberg gelang es den Winzern, überwiegend sehr gesundes Lesegut einzubringen. (SZ/pa)

zur Startseite