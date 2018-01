Erneut Garageneinbrüche im Südkreis

Von dem gestohlenen Geld fehlt bislang allerdings noch jede Spur. Der Beschuldigte gab an, diese auf der Flucht vor der Polizei verloren zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Görlitz am Sonntag Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen Mann. Er wurde in die benachbarte Justizvollzugsanstalt überstellt, aus der er erst vor wenigen Tagen entlassen worden war. (szo)

Demnach habe der Pole die Filiale am Freitagvormittag betreten, hatte eine 61-jährige Mitarbeiterin mit einer abgeschlagenen Bierflasche bedroht und war mit einem vierstelligen Geldbetrag geflohen. Aufgrund des hohen Fahndungsdrucks, gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei und Hubschrauber suchte die Polizei auch am Sonnabend das gesamte Stadtgebiet ab, habe der Täter aufgegeben und sich einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf an einem Einkaufszentrum an der Nieskyer Straße als der gesuchte Bankräuber zu erkennen gegeben, heißt es vonseiten der Polizei.

Görlitz. Nur einen Tag nach dem Überfall auf eine Sparkassenfiliale in der Kö-Passage in Görlitz konnte der Täter bereits festgenommen werden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einem gemeinsamen Schreiben am Sonntagnachmittag mitteilte, hat sich der 42-Jährige selbst gestellt und in einer ersten Vernehmung die Tat gestanden.

Görlitz. In der Nacht zum Sonnabend sind in Görlitz zwei Fahrzeuge entwendet worden. In der Drosselstraße sicherten sich die unbekannten Autodiebe einen zehn Jahre alten 1er BMW. Der graue Wagen mit dem Kennzeichen GR-UP 62 hatte einen Wert von etwa 10 000 Euro. Ein Jahr älter war der weiße VW, der von der Mozartstraße gestohlen wurde. Nach dem Golf mit dem Kennzeichen GR-MR 621, dessen Wert auf 10 000 Euro geschätzt wird, wird nun ebenso international gefahndet, wie nach dem BMW. Die Soko Kfz ermittelt in beiden Fällen. (szo)

Zwei Autodiebstähle gescheitert

Zittau. Am Wochenende haben Autodiebe zweimal vergeblich versucht, in Zittau Fahrzeuge zu stehlen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, scheiterte der erste Versuch in der Nacht zum Freitag. Hier wollten Unbekannte einen auf der Dr.-Salvador-Allende-Straße parkenden Ford entwenden. Zwar gelang es den Tätern, durch Aufbrechen des Schlosses, in den Wagen einzusteigen, in Gang brachten sie das Fahrzeug aber nicht. So blieb es beim Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Nacht zum Sonnabend. Hier sollte ein 25 Jahre alter grüner VW Golf gestohlen werden. Doch auch hier gelangten die Diebe nur in das Innere des Autos, zu starten vermochten diese es nicht. Der Besitzer gibt den Schaden mit rund 500 Euro an. Die Kripo ermittelt in beiden Fällen. (szo)