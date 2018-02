Erneut Garagen in Neugersdorf aufgebrochen Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage traf es die Lerchenbergsiedlung.

© Uwe Soeder

Neugersdorf. Erst vor gut einer Woche hatten unbekannte Täter den Garagenkomplex in der Lerchenbergsiedlung heimgesucht. Nun schlugen sie in den Freitagabendstunden wieder zu und drangen gewaltsam in zwei Garagen ein. Die Diebe stahlen zwei Pkw-Komplettradsätze sowie eine Autobatterie.

Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 2 500 Euro und der Sachschaden auf ca. 400 Euro. Der oder die Täter versuchten, auch in eine dritte Garage einzudringen, was jedoch misslang. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. (szo)

