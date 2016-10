Erneut Garage niedergebrannt

Hartau/Zittau. Dienstagnachmittag brannte es erneut auf dem Betriebsgelände des Schrottplatzes An der Ziegelei in Hartau. Gegen 16 Uhr stand eine Garage mit Mobiliar in Flammen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Ob es sich um eine Brandstiftung handelt, muss noch geklärt werden. Am 27. September kam es schon einmal zu einem Feuer in mehreren Garagen, SZ berichtete. (szo)

