Erneut Ekelfund in Lommatzsch Zum zweiten Mal sind jetzt im Lommatzscher Ortsteil Dörschnitz an einem Weg Überreste von toten Tieren entdeckt worden.

Schlachtreste von Schafen am Rand eines Weges in Dörschnitz. © privat

War es der gleiche Täter? Zum zweiten Mal sind jetzt im Lommatzscher Ortsteil Dörschnitz an einem Weg Überreste von toten Tieren entdeckt worden. Diesmal handelte es sich SZ-Informationen zufolge offenbar um Schlachtabfälle von Schafen, darunter auch Köpfe der Tiere. Fellreste lassen vermuten, dass es sich um Kamerun-Schafe mit einem braunen Fell handelte. Die Überreste waren in einer Plastetüte verpackt und unmittelbar am Rande des Weges abgelegt worden. Anfang der Woche hatte bereits ein ähnlicher Fund für Aufsehen gesorgt. Damals ging es um rund ein Dutzend Kaninchen-Kadaver, welche in der Landschaft lagen. (SZ/pa)

