Erneut Einbruch bei Friseur Derzeit häufen sich in Bautzen die Einbrüche in Friseursalons. Den Täter geht es um Geld und hochwertige Technik. Das und mehr im aktuellen Polizeibericht.

In Bautzen wird immer öfter in Friseurgeschäfte eingebrochen. Allein in den Monaten Juni und Juli drangen unbekannte Diebe in sechs verschiedene Salons ein und verursachten dabei zum Teil erheblichen Sach- und Stehlschaden. Das teilte am Mittwoch die Polizei mit. Der jüngste Fall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch. Einbrecher drangen in ein Friseurgeschäft an der Löbauer Straße ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten die Kasse. Die Eigentümerin schätzte den Stehlschaden auf etwa 600 Euro, den Sachschaden bezifferte sie mit rund 50 Euro.

Polizeibericht vom 12. Juli zurück 1 von 8 weiter Mit Pistole am Steuer Ohorn. Einen unter Drogeneinfluss und mit einer Pistole bewaffneten Autofahrer hat die Polizei am Dienstagmorgen auf der A 4 bei Ohorn gestoppt. Bei der Kontrolle des im Raum Riesa zugelassenen Mercedes fiel dem 34-jährigen Fahrer ein Cliptütchen mit Crystal aus der Hosentasche gefallen. Ein Schnelltest verriet, dass der Deutsche auch Drogen konsumiert hatte. Er war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese war ihm bereits wegen einer Vielzahl an Straftaten entzogen worden. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Zivilfahnder neben dem Fahrersitz griffbereit eine geladene Schreckschusspistole. Die Beamten stellten die Drogen sowie die Schusswaffe sicher, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Auseinandersetzung beim Stauseefest Sohland an der Spree. Erst jetzt wurde der Polizei per E-Mail ein Sachverhalt mitgeteilt, der sich bereits am vergangenen Wochenende beim Stauseefest in Sohland zugetragen haben soll. Dabei sei es in der Nacht zu Sonnabend zu einer Körperverletzung von zwei Asylbewerbern im Alter von 19 und 25 Jahren gekommen. Mehrere bisher unbekannte Personen sollen die beiden Männer aus Afghanistan tätlich angegriffen und verletzt haben. Es sei auch mit Schlagringen auf die beiden eingeschlagen worden. Die Täter sollen zudem die Brieftaschen der zwei jungen Männer entwendet haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den näheren Umständen des Vorfalls sowie zu der Frage, warum die Tat erst jetzt gemeldet wurde, aufgenommen. Raser erwischt Bautzen. In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei auf der Autobahn zwischen Salzenforst und Bautzen-West das Tempo kontrolliert. Auf dem Streckenabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Binnen rund sechs Stunden fuhren 138 Fahrzeuge schneller als erlaubt in Richtung Görlitz. Der Fahrer eines Audi wurde mit 180 km/h geblitzt. Er hat einen Monat Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg zu erwarten. Auto landet im Vorgarten Arnsdorf. Ein dumpfer Knall weckte am Mittwochmorgen einen Hausbesitzer in Arnsdorf aus dem Schlaf. Ein Blick aus dem Fenster verhieß nichts Gutes. Ein Pkw hatte den Grundstückszaun an der Kleinröhrsdorfer Straße durchbrochen und parkte direkt auf dem Beet des Vorgartens.Der 26-jährige Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Straße abgekommen. Kein Wunder: Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab umgerechnet 1,7 Promille. Eine Fahrerlaubnis hatte er auch nicht. Waschmaschinen gestohlen Neschwitz. Diebe sind in der Nacht zu Dienstag auf das Gelände einer Spedition an der Straße Am Tiergarten in Neschwitz eingedrungen. Aus einer Lagerhalle auf dem Areal stahlen sie insgesamt neun Waschmaschinen und entsprechendes Zubehör. Der Wert der Beute konnte nach Polizeiangaben noch nicht beziffert werden. An der Halle entstand Schaden in Höhe von 100 Euro. Verfolgungsfahrt schnell beendet Radeberg. Vor der Polizei geflüchtet ist in der Nacht zum Mittwoch ein Autofahrer in Radeberg. Die Polizisten wollten den Suzuki auf der Pulsnitzer Straße zur Kontrolle anhalten. Doch der Fahrer ignorierte das Anhaltesignal und gab stattdessen Gas. Die anschließende Verfolgungsfahrt dauerte jedoch nicht lange. Bereits einige Straßen weiter konnten die Polizisten den Wagen stoppen. Wie sich herausstellte, war der 32-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogentest schlug positiv auf Crystal an. Der Suzuki war zudem nicht für den Verkehr zugelassen. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Damenfahrrad entwendet Arnsdorf. Unbekannte Täter entwendeten am Dienstagvormittag im Arnsdorfer Ortsteil Fischbach ein an der Johann-Joachim-Kaendler-Straße abgestelltes, weißfarbenes Damenrad der Marke Mifa Cult. Den Schaden bezifferte die Eigentümerin mit rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Kennzeichen gefälscht Bautzen. Unregelmäßigkeiten am hinteren Kennzeichen eines BMW weckten am Dienstag auf der A 4 bei Bautzen das Interesse von Bundespolizisten. Sie geleiteten das Auto auf den Pendlerparkplatz an der Schliebenstraße. Die Überprüfung ergab, dass die deutschen Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug zugelassen sind und der BMW bereits im Mai außer Betrieb gesetzt wurde. Zudem konnten die Beamten eindeutige Fälschungsmerkmale am Kennzeichen erkennen. Den Nachweis über eine Haftpflichtversicherung konnte der 34-jährige Polen am Steuer ebenfalls nicht erbringen. Es besteht der Straftatverdacht der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs und des Fahrens ohne Haftpflichtversicherung.

Bei den Einbrüchen in die Salons haben es die Kriminellen generell auf die Tageseinnahmen und hochwertige technische Geräte abgesehen. Den bisher drastischsten Vorfall gab es am vergangenen Wochenende. Die Täter hebelten in der Nacht zu Sonnabend mehrere Türen und Fenster eines Friseurgeschäfts an der Petrikirche auf. Sie drangen in die Verkaufsräume ein und entwendeten mehrere Friseurscheren, ein Tablet der Marke ASUS sowie Bargeld. Die Eigentümerin bezifferte allein den Stehlschaden mit insgesamt knapp 2 500 Euro.

Aufgrund der zurückliegenden Einbrüche rät die Polizei, möglichst kein Bargeld nach Ladenschluss im Geschäft zu lassen und die Kassen zu jeder Zeit geschlossen zu halten. Hochwertige, technische Geräte sollten nicht offen im Verkaufsraum liegen und nach Möglichkeit weggeschlossen werden. Weitere Tipps, zum Beispiel zur Sicherungstechnik, gibt es bei den Mitarbeitern der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Görlitz, Telefon 03581 468-4022. (szo)

