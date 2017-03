Erneut Diebe an abgestelltem Lastwagen Drei Paletten mit jeweils vier Fernsehgeräten sowie Kleinelektronikartikel wurden gestohlen.

Sogenannte Planenschlitzer waren in den letzten Tagen vor allem auf Rastplätzen wieder aktiv. © Symbolfoto/dpa

Im Nossener Industriegebiet hatten es wieder Diebe auf eine Lkw-Ladung abgesehen. Wie die Polizei informierte, ist am Donnerstagabend in der Zeit von 19.30 Uhr bis Freitag früh, 4.30 Uhr, von Tätern die Sicherung an der Ladetür eines gesichert abgestellten polnischen Lkw entfernt worden. Von der Ladefläche entwendeten die Diebe drei Paletten mit jeweils vier Fernsehgeräten sowie Kleinelektronikartikel. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nicht bekannt. In den letzten Tagen gab es vor allem auf Rastplätzen sogenannte Planenschlitzer. (SZ/per)

