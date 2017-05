Erneut brannte es im Kamenzer Forst Die Häufung lässt eindeutig auf Brandstiftung schließen. Aber das könnte auch auf Feuer an anderen Stellen hindeuten. Die Polizei meldete zahlreiche.

Schon wieder brannte es im Kamenzer Forst. Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr rückten die Mitglieder der Feuerwehren aus Kamenz, Wiesa und Bernbruch zum ehemaligen Mattenwerk aus. Die Waldbrandgefahr hat deutlich zugenommen. © Jonny Linke

Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr rückten die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren aus Kamenz, Wiesa und Bernbruch am Sonntagabend in den Forst am Stadtrand aus. Dichter Rauch stieg über dem Wald empor, sodass gleich mehrere Löschfahrzeuge zum ehemaligen Mattenwerk geleitet wurden. Auf zwei Stellen, rund 60 Meter voneinander entfernt und fernab des üblichen Laufweges durch den Wald, brannten Nadeln, Äste und kleinere Stämme. Schon im vergangenen Jahr rückten die gleichen Wehren mehr als zehnmal in den Spittelforst – sogar an die beinahe identische Stelle. Diesmal brannten etwas mehr als 100 Quadratmeter. Nur durch Zufall entdeckten Wanderer das Feuer und alarmierten die Feuerwehren. Wie weit sich der Brand mitten in der Nacht, unbemerkt und außerhalb des Blickfeldes der naheliegenden Anwohner mitten im Wald ausgebreitet hätte, möchte man sich kaum vorstellen. Aufgrund der Brandhäufigkeit der letzten Jahre muss wohl von Brandstiftung ausgegangen werden. Die Polizei ermittelt.

Letzteres trifft auch auf weitere Brände in den letzten Tagen zu. So kam es am Sonntagabend an der Eggerstraße in Ottendorf-Okrilla aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Recyclingfirma. Dadurch wurden das Gebäude sowie ein Förderband in Mitleidenschaft gezogen, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kameraden mehrerer Feuerwehren umliegender Gemeinden löschten die Flammen. Der Sachschaden wurde von Verantwortlichen auf circa 20 000 Euro geschätzt. Ein Brandursachenermittler wird zu den näheren Umständen des Feuers weitere Untersuchungen führen. Außerdem kam es in Puschwitz (Gemeinde Neschwitz) in der Nacht zu Montag gegen 1.20 Uhr zu einem Brand in der Hauptstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache stand hier ein Holzstapel in Vollbrand. Die Kameraden aus Puschwitz und Neschwitz waren mit 21 Kameraden vor Ort und brachten den Brand zügig unter Kontrolle. Die ebenfalls alarmierten Wehren aus Crostwitz und Saritsch konnten kurz nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle wieder ins Depot zurückkehren.

Starker Funkenflug

Gegen 3.45 Uhr schließlich bemerkte ein aufmerksamer Autofahrer zwischen Burkau und Schönbrunn einen Brand und wählte die 112. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr aus Schönbrunn zu einem Heuballenbrand. Beim Eintreffen der Kameraden aus Schönbrunn brannte jedoch kein Heu, sondern eine Waldfläche von etwa 20 mal 40 Metern. Holzreste lagen hier aufgestapelt zum Abtransport bereit. Meter hoch schlugen die Flammen in den Nachthimmel. Da der ortsansässigen Feuerwehr nur eine Wassermenge von etwa 750 Litern zur Verfügung steht, wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Bischofswerda und Burkau zur zusätzlichen Wasserversorgung gerufen. Mit mehreren Trupps wurde der Großbrand schließlich unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung im Waldgebiet verhindert. Anfänglich entfachte der starke Funkenflug immer wieder kleine Glutnester im umliegenden Geäst. Insgesamt waren 31 Kameraden der Feuerwehren aus Schönbrunn, Burkau und Bischofswerda im Einsatz. Mit einem Bagger zog man die letzten Glutnester zum ablöschen auseinander. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Dutzende Bäume um den Brandherd wurden stark beschädigt und müssen wohl in den nächsten Tagen gefällt werden, heißt es.

