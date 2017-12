Erneut Brand in Radeberg Vom Hund geweckt, können sich Anwohner gerade noch in Sicherheit bringen. Doch ein Flachbau brennt komplett aus.

In der Nacht zu Freitag hat es in Radeberg erneut gebrannt. © NEWS5

Radeberg. Erneut hat ein nächtlicher Brand die Radeberger Feuerwehr in Atem gehalten: Meterhoch schlugen in der Nacht zu Freitag die Flammen aus einer Scheunenanlage. Brannte vergangenen Donnerstag jedoch noch ein kleiner Schuppen, stand nun ein Gebäude von 40 Metern Länge direkt neben einem Wohnanwesen in Flammen.

Dessen Bewohner konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ihr Hund hatte den Brand bemerkt und Alarm geschlagen. Nur im Pyjama bekleidet, mussten sie mit ansehen, wie sich die Flammen immer näher an ihr Wohnhaus heranfraßen.

Die Feuerwehr war zwar schnell vor Ort, hatte aber anfangs massive Probleme damit, eine funktionierende Löschwasserversorgung herzustellen, sodass sich die Flammen weiter ausbreiten konnten. Mit vereinten Kräften gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern. Der Flachbau brannte jedoch komplett aus. Meterhoch loderten die Flammen in den Nachthimmel empor.

Während der Hund, welcher die Bewohner vor noch größerem Leid bewahrte, mit Verbrennungen in eine Tierklinik gebracht wurde, kamen ein Kaninchen mit seinen Jungen sowie ein Schwein ums Leben. Auch ein Neuwagen sowie mehrere Maschinen fielen dem Brand zum Opfer.

Erst nach Abschluss der Löscharbeiten können auch Brandermittler den Tatort betreten und beginnen zu prüfen, ob dieses Feuer möglicherweise bewusst gelegt worden sein könnte. (szo)

