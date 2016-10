Erneut Anti-Drogen-Einsatz am Wiener Platz Die Dresdner Polizei hat am Mittwoch auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes mehrere verdächtige Personen kontrolliert. Sechs von ihnen hatten Drogen dabei.

Schon mehrfach hat die Dresdner Polizei am Wiener Platz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität Kontrollen durchgeführt - so auch wieder am Mittwoch. Wie die Behörde mitteilte, wurden zwischen 13 Uhr und 21 Uhr insgesamt 19 Personen überprüft. Sechs von ihnen hatten Betäubungsmittel bei sich. Zwei Deutsche (27, 28), zwei Syrier (16, 33), ein Tunesier (27) sowie ein Marokkaner (31) müssen sich dafür nun verantworten.

An dem Einsatz waren 44 Beamte beteiligt, deutlich mehr als 200 Gramm Haschisch wurden sichergestellt. Die Polizei will die Kontrollen fortführen. (fsc)

