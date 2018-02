Erneut Anlauf für Fahrradparcours In einem Wäldchen bei Freital-Zauckerode soll eine spektakuläre Radstrecke entstehen. Starten die Bauarbeiten in diesem Jahr?

BMX-Fahrer und Mountainbiker bekommen eine neue Strecke in Zauckerode. Im Birkenwäldchen sollen von den Radsportlern selbst angelegte Strecken professionell ausgebaut werden. Um Fördermittel zu bekommen, soll ein Verein die Federführung übernehmen.



Freital. Hohe und weite Sprünge, Tricks in der Luft, waghalsige Abfahrten und Kunststücke auf zwei Rädern – all das soll bald ganz offiziell im Birkenwäldchen am Rande von Zauckerode möglich sein. Nachdem bereits seit rund zwei Jahren an dem Fahrradparcours geplant wird und es in den vergangenen Monaten einige Rückschläge hinzunehmen galt, könnten die Bauarbeiten nun in diesem Jahr beginnen. Das teilt die Freitaler Stadtverwaltung mit. Bis es so weit ist, sind allerdings noch einige Hürden zu nehmen.

Den ursprünglichen Plänen zufolge soll für insgesamt 123 000 Euro ein Fahrradparcours mit mehreren Strecken entstehen. Von der Glück-Auf-Straße in Zauckerode ist eine kleine Zufahrt für Wirtschaftsfahrzeuge geplant. Am Eingang zum Wäldchen sollen fünf Parkplätze entstehen. Die jetzt schon vorhandenen Radstrecken sollen deutlich erweitert, stabil angelegt und in zwei Teile gegliedert werden – eine für Anfänger und eine für Fortgeschrittene. Rund 38 000 Euro der Gesamtkosten sollen aus Fördermitteln bezahlt werden. Den Rest will die Stadt beisteuern.

Grundstücksfrage fast geklärt





Das Gelände wird schon jetzt regelmäßig von etwa 20 Radfahrern genutzt. Mit einfachstem Werkzeug und viel Muskelkraft haben sie aus Erde Schanzen, Rampen und Hügel aufgeschüttet. In den Kreisen nennt man das, was dadurch entstand, einen „Dirtpark“, übersetzt: Dreckpark. Ihr Ziel ist, dass aus der bislang nur geduldeten Strecke ein offizieller Parcours wird. Im Jahr 2015 wandten sich die Sportler an das städtische Koordinationsbüro für soziale Arbeit. Die städtische Einrichtung koordiniert unter anderem die Arbeit von Vereinen und knüpft Kontakte. Es folgten mehrere Planungsrunden, an denen unter anderem die Stadt, ein Landschaftsarchitekt und die Biker teilnahmen. Bereits im vergangenen Jahr war das Projekt Teil des Freitaler Haushaltes. Die schnelle Umsetzung scheiterte aber, weil sich plötzlich herausstellte, dass nicht die Stadt Freital, sondern der Bund Eigentümer des Grundstücks ist. Gebaut werden kann aber nur, wenn die Stadt Eigentümerin ist.

Dieses Problem scheint nun fast geklärt. Die Grundstücksübertragung durch den Bund werde vorbereitet, letzte Abstimmungen laufen, teilt das Rathaus mit. Es werde zeitnah die Übermittlung der unterschriftsreifen Vereinbarung erwartet.

Dann ist der Sportverein WSG Zauckerode gefragt. Denn eine Voraussetzung für den Bau der Radstrecke ist, dass die jungen Sportler in einen Verein eintreten und dort eine Abteilung gegründet wird. Nur so können Fördermittel fließen. Über den Verein sollen außerdem regelmäßig Kurse für verschiedene Altersgruppen auf dem Parcours angeboten werden. Die regelmäßige Nutzung wiederum könnte Randalierer abschrecken.

Sportverein soll mitziehen





Wie der WSG-Vorsitzende Klaus Wolframm mitteilt, werde die Entscheidung bei einer Mitgliederversammlung am 20. März fallen. „Die Entscheidung ist noch völlig offen“, sagt Wolframm. „Es gibt Mitglieder, die sind dafür und es gibt Mitglieder, die sind dagegen.“ Voraussetzung sei, dass die Radler einen Verantwortlichen finden, der die Sache in die Hand nehme. „Das Projekt hat nur Erfolg, wenn die Jugendlichen einbezogen werden“, sagt Wolframm.

Klappt alles wie geplant, würde die WSG das Gelände von der Stadt pachten – wohl zu einem eher symbolischen Beitrag – und Fördermittel für den Bau beantragen. Den Rest würde die Stadt beisteuern. Wie das Rathaus betont, können die Bauarbeiten erst vergeben werden, wenn die Fördermittel gesichert sind. Mit einem Start des Vorhabens sei frühestens im Mai oder Juni 2018 zu rechnen. Wie lange die Bauarbeiten dann dauern, ist noch offen.

