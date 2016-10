Erneut Alarm in Döbeln Nord Am Sonntagabend werden die Feuerwehrleute um 18.15 Uhr alarmiert. Es soll schon wieder brennen in Döbeln Nord.

Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen in Döbeln Nord: Abermals gab es Feueralarm, dieser stellte sich zum Glück aber als Fehlalarm heraus. © Dietmar Thomas

Aufregung in Döbeln Nord. Ein Anwohner hat Feuer gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Da ein Gebäudebrand mit einer Person auf einem Balkon gemeldet wurde, rückte am Sonntagabend ein gesamter Löschzug aus. Überall standen Leute vor den Häusern. Die Feuerwehr hielt an der Straße Muldenterrasse. Keiner wusste, wo es genau brennen sollte. Es stellte sich heraus, dass der besorgte Mann den Schein eines Herbstfeuers in Richtung Simselwitz gesehen hatte und das nicht entsprechend zuordnen konnte. Die Bürger von Döbeln Nord sind diesbezüglich besonders sensibilisiert, da es in der letzten Zeit öfter in diesem Gebiet gebrannt hatte. „Es ist richtig, wenn ein Notruf abgesetzt wird, wenn jemand Feuer bemerkt. Es darf nur nicht böswillig sein. In solch einem Fall hätte ein Anruf strafrechtliche Konsequenzen“, sagte der Einsatzleiter der Döbelner Feuerwehr Lutz Hesse. Vor Ort waren auch ein Notarzt, ein Rettungswagen und der organisatorische Leiter des DRK Thomas Petermann. „Bei einem gemeldeten Gebäudebrand rücken wir immer in dieser Formation aus“, so Petermann. Die Feuerwehr hatte an diesem Abend noch einen Auftrag zu erledigen. Auf der Kreuzung Straße des Friedens/Schillerstraße lag Glas auf der Straße. „Da die Polizei wusste, dass wir ausgerückt waren, wurden wir gebeten, das Glas zu beseitigen, weil es den Verkehr gefährdete“, so Lutz Hesse.(DA/je)

zur Startseite